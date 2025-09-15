ブラウンの柔らかそうな肌に、青や黄、赤色を使った派手な龍のタトゥーを彫り込まれた犬が、中国・上海で8月に開催されたアジア最大級のペットに関する展示会「ペットフェア・アジア」に登場した。そこに集っていた愛犬家たちは、嫌悪感をあらわにした──。【前後編の前編】

【写真】〈中国でタトゥー犬に批判殺到〉前足の付け根あたりから背中、お尻に至るまでびっしりと龍のタトゥーが彫られた犬、腕には金の腕時計

ペットフェア・アジアは世界中からさまざまな犬種が集まる大型イベントで、ペット用アパレルやペットフードなどを取り扱う企業2600社以上が参加した。期間中にはドレスアップしたイヌたちがランウェイを歩くショーも行われ、活況を呈した。

そんな中、物議を醸したのが背中にタトゥーを施されたメキシカン・ヘアレス・ドッグだ。その名の通りメキシコ原産の犬種で、肌はなめらかで柔らかく、通常は毛が生えない。大手紙国際部記者はこう話す。

「そのメキシカン・ヘアレス・ドッグは前足の付け根あたりから背中を通ってお尻に至るまで、びっしりと龍のタトゥーが彫られていました。タトゥーだけではなく、首には金のギラギラしたチェーンが巻かれ、前足には金の腕時計までつけられていたのです。

さらに驚くことに、そのイヌの飼い主は会場で見物人らに写真を撮るよう声をかけ、その際に『タトゥーを入れるのに麻酔は使っていない』と豪語していたようです。会場ではメキシカン・ヘアレス・ドッグの首をつかんで持ち上げてみせ、『ね？ こいつは痛みを感じないんだよ』と話していたそうです」

このタトゥー犬を撮影した動画がインターネット上で拡散すると、SNSでは飼い主に対する批判が殺到。ある人が中国語で〈そのイヌはずっと怯えているように見えた〉と書き込むと、別の人は〈他のブースの人が餌をやろうとしても食べようとすらしなかった〉などと反応し大炎上。ついにはイベントの運営サイドが飼い主に対し、会場への”出禁”を言い渡したのだ。

前出の記者はこう続ける。

「メキシカン・ヘアレス・ドッグにタトゥーを彫ったのは『Lv』というタトゥーアーティストだったようです。施術したのは2024年6月頃で、Lvは当初、依頼を断ったそうですが、飼い主が『メキシカン・ヘアレスの犬種は痛みをあまり感じない』と繰り返し要請し、やむなく動物病院で施術することに同意したと主張しています。

飼い主はペットフェアの会場で『麻酔は使っていない』と豪語していましたが、Lvは施術前に液体の麻酔を注射したと話し、2人の説明には食い違いがあるようです」

現地報道によると、Lvは「施術当時はイヌにタトゥーを彫ることが動物虐待にあたるとは思わず、タトゥーを入れた方がもっとクールに見えると思った」と話し、「タトゥーを彫って苦痛を与えてしまったイヌと、それを見て不快な思いをした人々に対し、心からおわび申し上げる。意図的なものではなかった」と謝罪しているという。

中国のネット上では、飼い主に対する処罰を求める声もあがっている。日本でいうところの動物愛護管理法に近い法律として、中国には野生動物保護法がある。しかし日本と違い野生動物のみを保護の対象としており、今回の件への適用は難しいと考えられる。

「日本と同じように、中国では新型コロナウイルスの感染拡大を契機にペットブームが到来し、ペットの犬猫の数は1億2000万匹を超えるとされています。3000億元（約6兆円）ともいわれるペット関連市場は過熱気味で、ペット美容や、AIを活用した健康管理サービスなども登場しています。

そんな中で少しでも目立とうとする人が出てきているのも事実。SNSには今回の犬の動画だけでなく、タトゥーを施されたほかの犬も出てきます。長毛種だとタトゥーが見えませんから、毛のない犬種がターゲットになっています」

タトゥーを施された犬の痛みは如何ばかりだろうか。後編では獣医師と彫師にも取材。公益財団法人「動物環境・福祉協会Eva」の代表理事で俳優の杉本彩さんも怒りをあらわにした──（後編へ続く）。