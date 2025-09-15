夫婦喧嘩で「実家へ家出」の夫→2週間連絡なし…後日話し合いを提案されるも妻は失望【ママリ】

夫が実家に家出した…

夫婦喧嘩をして、旦那が黙って実家へ家出しました。

私は働いています。子供はまだ2歳です。

家出をして2週間経ちます。義実家から連絡は一切ありません。



旦那から「変わりない？」とLINEがあったので、

帰りたくなったのかな？と思い、「うん」とだけ返信して様子を見ていたら「ちゃんと話さないといけないけど、色々まとまってなくて、今後どうしたいと思ってる？」と返信が来ました・・・・。



自分が勝手に家出して話し合うことから逃げたのに、謝罪もなく呆れました。



私は旦那に対して酷いことを言った自覚があります。喧嘩の発端は、最初にこちらが不満を言い、折れてLINEで謝まりました。その後はLINEのみのやりとりで、旦那から溜めていた不満をぶちまけられ、こちらも腹が立ったので言い返しました。旦那はそれに対して、都合の良いことだけ返してきて終わらせようとしたので「いつも逃げるよね」と挑発しました。すると「じゃあ、後半の話だけど・・・」と、都合の悪い前半の話はスルーして返信してきたので、呆れて既読スルー。その後は家でも無視しました。喧嘩した翌日は黙って家を出て夕方まで帰って来ず。夕飯前に帰ってきたので、声はかけませんでしたが夕飯は用意しておいてあげました。が、食べずに自分で買ってきていたものを食べていました。その後も一切会話なし。旦那は家事育児も手伝わず、翌日の朝方早々に出て行きました。





今度話し合う予定です。

最終的に私の方から話し合いに持って行きましたが、おかしいですよね・・・？こちらも勿論悪いところはありますが、旦那が情けなくて本当にガッカリです。



男の人ってこんなに情けないのでしょうか？

うちの旦那だけ？



私に対する厳しい意見もお待ちしてます🙏

qa.mamari.jp

パートナーと喧嘩をしてしまったら少し頭を冷やす時間も必要ですよね。この記事では、家出した夫から2週間連絡がないといった投稿を紹介します。LINEで大喧嘩をし、実家に家出していたという投稿者さんの夫、その後突然出て行ったことへの謝罪はなく今後のことを話し合いたいと連絡がきて…。

話し合いもままならず家出をされてはどうにもできないですよね。しかも、自分の都合の悪いところは省いて話そうとする態度に、投稿者さんも呆れてしまっています。



まず2週間も連絡がないのは、喧嘩中とはいえ夫婦ですし心配になりますよね。相手への気遣いももう少し持ってほしかったですし、お互いに一言謝罪があってからの話し合いであればスムーズにいくのではないでしょうか。

都合よく切り取って話し合おうとする夫にさまざまな声

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

うちの元旦那もそうです。

都合いいとこだけ取って気に食わんところはスルーいつも嘘ついて自分が悪者にならないように話してます。

それで私が悪者になり義家族からも色々と脅されストレスで多嚢胞になりました。

助けてくれなかったですし守ってもくれなかったです。

情けない人は正直治らないと思います 出典：

qa.mamari.jp

喧嘩して、実家に家出とゆうのは良くないと思います。

考えがまとまらないのも分かりますし、時間が必要なのも分かりますが、旦那さんの一存で勝手に実家に家出するのは、今後もやめさせた方がいいですよね💦

子供さんは、2人のお子さんなんだから、置いて出ていくのは、無責任です。夫婦としての自覚も足りないのかなと思います💦

旦那さんから見て、ママリさんが、怒ると話が一方的になってしまうとか、もしかすると理由はあるのかもしれませんが、それなら出ていく理由をきちんと説明する義務はあると思います。

変わりない？とLINEしてくるあたり、ご本人も自覚はありそうですよね😅

今回の喧嘩が落ち着いてから、出ていくことは無しにしましょうとルールを作るといいかもしれませんね。 出典：

qa.mamari.jp

うちの旦那、モラハラ気質があります。何もしないのでわからず口だけ出して、あとは逃げます！



けれどそういう時は、旦那が情緒不安定なんだと気付くようになりました。（なんか私にあたられる）



神経を逆撫でされるような事を言われますが、私も流す事を覚え、少し大人になりました。「またそんな言い方をする」「支え合うのが夫婦なんじゃないの？」という声かけをすると、旦那も考え直してくれるみたいで、行動が変わった事もあります。



男の人って情けないと私も思います。 出典：

qa.mamari.jp

パートナーの身勝手さに、自分が捉え方を変えることでストレスを軽減してきたという意見もありました。また、お互いが冷静に言い分を話して受け止めるようにし、喧嘩した際のルール作りをするのも大切ですね。



お互いの良いところも悪いところもさらけ出して、一つずつ解決していければ喧嘩も減るかもしれません。

記事作成: sa-i

（配信元: ママリ）