厚生労働省の調査によると、2003年以降、離婚件数自体は減少傾向にあります。一方、データを詳しくみていくと、同居20年以上の「熟年離婚」が増加しているようです。その原因はいったいなんなのか、現在日本で増えている「熟年離婚」の実態と注意点を、具体的な事例をもとにみていきましょう。山粼裕佳子CFPが解説します。

妻から突きつけられた突然の「三行半」

「いままでお世話になりました。離婚してください」

ある日曜日の昼下がり、洋治さん（仮名・55歳）は妻の由美子さん（仮名・53歳）から突然の「離婚宣告」を受けました。

「はぁ？（笑） 変な冗談はよせよ、縁起でもない」と、洋治さんはいったん笑い飛ばしますが、由美子さんの表情は真剣そのもの。それに気がつくと、今度は「どういうことだ？ なんだよ、急に」と、言葉に詰まります。

「どういうことって、そのままの意味よ。離婚したいの」

「家族至上主義」だった洋治さん

洋治さんには離婚を要求される理由にまったく心当たりがありません。なぜなら洋治さんは、自他共に認める「家族至上主義」。結婚してから今日までの25年間、なによりも家族を優先して生活してきました。

息子の祐樹さん（仮名）が幼いころは、よく公園でサッカーやキャッチボールをし、小学生に上がってからは家族みんなでショッピングモールやテーマパークに出かけました。息子が大学生になってからも年に2回は家族旅行に出かけていたほか、洋治さんは祐樹さんを連れてゴルフや釣りに出かけています。

祐樹さんは先月、就職を機に1人暮らしを始めましたが、そのときも洋治さんは息子のために率先して引っ越し先のマンションを探してやり、引っ越し業者の手配もしてやりました。

息子が巣立った寂しさもありつつ、子育てが終わったことの安堵感もあり、「今後は夫婦2人の時間を楽しもう」と考えていた矢先の、妻の離婚宣告です。

「なんでだよ？ 家族仲よくやっていたじゃないか。俺は由美子のことも祐樹のことも愛してる」

必死に抵抗するも由美子さんの態度は変わらず、冷めた目で洋治さんを一瞥。そのあと、離婚の理由について淡々と語り出しました。

由美子さんが長年抱えてきた「違和感」

「あなたがこれまで、私たち家族のために尽くしてくれたことはわかっているつもりです。でも、あなたのその家族愛に疲れたの……」

洋治さんは市役所に勤める地方公務員で、年収は約800万円。由美子さんも出産後に再就職をし、正社員として働いています。このように、夫婦共働きという共通点がある一方、2人の「交友関係」は異なっていました。

洋治さんは、職場で最低限の付き合いがあるものの、長く付き合っている友人はなく交友関係は狭め。一方、由美子さんは社交的な性格で学生時代からの友人も多く、職場の仲間とも広く交友があります。

子どもが小さいころは由美子さんも「息子優先」と、友人や同僚との付き合いをできるだけ控えて家族水入らずの時間を過ごしてきました。しかし、月日が流れるとともに、夫のその“異常なまでの家族愛”に息苦しさを感じるようになっていきます。

たとえば、結婚以来続いている家族旅行。ボーナスが出るタイミングで洋治さんが計画を立て、夏は海、冬はスキーがお決まりのコースです。行き先はいつも洋治さんが決め、由美子さんや祐樹さんの意見を取り入れてくれることはほとんどありません。

過去に数回、祐樹さんの願いを叶えるために由美子さんが勇気を出して行き先のリクエストをしたこともありました。しかし、毎回決まって洋治さんが不機嫌になるため、それ以降、なにも言わないと決めています。

もちろん家族旅行には楽しい思い出もたくさんありました。しかし、息子と由美子さんの興味の矛先が変わっても、洋治さんはそれを知ろうともしません。

そんな洋治さんの傲慢さに、由美子さんは不満を募らせていきました。

また、月に1度の「外食の日」も、洋治さんが勝手に決めたもの。由美子さんや祐樹さんの予定などお構いなしに定められ、遅刻は許されません。

さらに、由美子さんが気に入っていたガーデニングスペースを「家族団らんのため」と言い、勝手にBBQ用スペースに改造するなど、「家族のため」を免罪符にした独りよがりの行動が目立ちます。

「結局、あの人は自分のやりたいようにしているだけ」

由美子さんは、洋治さんのこうした行動に辟易としていたのでした。

由美子さんが離婚を決意した「息子の告白」

そんな由美子さんに決定打を与えたのは、ひとり暮らしを始めた息子のひと言でした。

「昔から父さんの押しつけにはうんざりだったよ。ようやくあの家を出られて清々した。母さんも我慢しないで、もっと自分のやりたいように生きてもいいんじゃない」

由美子さんは洋治さんにこう言います。

「あなたは『家族のため』と言いつつ、結局は自分の理想を私たちに押しつけてきただけよ。もう、疲れたの。これからは自分の人生を生きていきます」

それを聞いた洋治さんは、金槌で頭を殴られたような衝撃を受けました。しかし、すでに手遅れ。どんなに抵抗しても、由美子さんの気持ちは変わりませんでした。

「熟年離婚」が年々増加している日本

厚生労働省「離婚に関する統計の概況（令和4年度）」によると、離婚件数自体は2003年をピークに減少傾向にあります。

ところが、離婚件数を100％として同居期間別の離婚割合をみると、同居20年以上カップルの離婚割合は上昇傾向にあり、離婚件数のうち令和2年度は21.5％が熟年離婚となっています。

離婚理由はさまざまですが、ヒントとなるのが裁判所の司法統計です。年齢問わず、離婚申し立ての動機でもっとも多いのが「性格の不一致」。また、離婚の申立人は女性が男性の2倍となっています。

人生100年と考えれば、50代はその折り返し地点。子どもが独立したタイミングと重なることも多く、自分の今後の人生について改めて考えるきっかけになることも多いようです。

熟年離婚は「事前準備」が肝要

ただ、離婚を決断する前には、経済的な見通しを持つことが欠かせません。昔に比べると働いている人自体は増えているものの、50代以上の女性では結婚や出産を機に正社員を辞めてしまった人も少なくないため、経済的基盤が弱い人が多いのも現状です。

感情だけが先走った結果後悔することのないよう、「離婚しても生活が成り立つか？」「離婚後に生活に困らないだけの収入を得る見通しが立っているか？」といった、経済的なシミュレーションをきちんと行ったうえでの決断が望ましいでしょう。

