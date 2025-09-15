遺留分とは相続人のために、法律上最低限留保されなければならない遺産の一定割合のことです。もし遺言書に、付言事項として「遺留分の請求をしないように」と記しても、相続人はそれに拘束されません。主張することができます。『もめない遺産相続、失敗しない遺言』（ワニブックスPLUS新書）の著者、杉村政昭氏が遺言執行者について詳しく解説します。

Q1. 遺留分侵害額請求について教えてください

A. 遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が侵害者に対して遺留分を金銭で返してもらう手続です。遺留分侵害額請求権は、遺留分を侵害された法定相続人がもつ権利で、請求の対象や順序は法律で定められています。

遺留分侵害額請求には時効があり、遺留分を侵害された事実を知ってから一年以内に請求する必要があります。また、相続開始から10年経過すると、遺留分侵害額を請求できなくなります。

遺留分侵害額請求の手続は次のとおりです。

1．遺留分を侵害した相手に対して「遺留分を侵害された」旨の意思表示をします。後日の証拠とするために、内容証明郵＊1で出すとよいでしょう。

2．相手方と交渉が決裂したときは、家庭裁判所へ「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てます。

3．調停でも話し合いがまとまらないときは、訴訟になります。

Q2. 遺留分の放棄について教えてください

A. 遺留分の放棄は被相続人が生きているあいだはもちろん、亡くなったあとでもできます。

（1）被相続人が生きているあいだ（家庭裁判所の許可を得る必要があります）

被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に「遺留分放棄の許可の申立」を行います。 家庭裁判所から「照会書（回答書）」が届くので、その回答を提出します。 家庭裁判所で審問期日が通知され、審問期日に家庭裁判所に出頭します。 裁判官と面談を行い、遺留分放棄の申し立てに至った事情や相続財産の状況などについて、口頭での説明を求められます。 裁判官が申立書の内容および審問期日での説明を踏まえて、遺留分放棄の許可の有無を判断します。

（2）被相続人が亡くなったあと

遺留分を放棄するのに家庭裁判所の許可は不要です。遺留分を放棄する意思表示のみで足り、遺留分放棄の念書を書いて手元に保管しておけば法的に有効です。

Q3. 遺留分の放棄と相続放棄の違いについて教えてください

A. 遺留分の放棄は、被相続人の生前でも死後でもできます。一方、相続放棄は、法定相続人が相続人としての地位を放棄することです。初めから相続人ではなかったことになるので、資産や負債など一切を相続しません。また、生前の相続放棄はできません。

相続放棄は、相続開始後、三ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。ただ、やむを得ない事情がある場合には、家庭裁判所に期間延長を申し立てることもできます。許可が出て延長される期間は一ヶ月から三ヶ月が一般的です。

＊1 内容証明郵便……郵便局が差出人や宛先、内容、差出日を証明する郵便サービスのこと

Q4. 遺言執行者について教えてください

A. 遺言執行者とは、遺言者の意思を実現するために、遺言の内容を執行する人のことです。

遺言執行者の役割は次のとおりです。

遺言者の財産を管理する。 遺言書の内容を相続人に通知する。 財産目録を作成する。 預貯金の解約や不動産、株式の名義変更などの手続を行う。 遺言執行に必要な訴訟を行う。

なお、遺言執行者の費用は案件によりますが、弁護士に依頼する場合の相場は30万円〜100万円です（事前に確認する必要があります）。遺言執行者になるには、とくに資格は必要ありません。

遺言執行者と相続人が同一人物であっても、法律上の問題はありません（遺言執行者には、遺言の効力発生時点において未成年者または破産者＊1に該当する者以外であれば、誰でもなれます）。

Q5. 遺言信託について教えてください

A. 信託銀行などの金融機関が、遺言書の作成や保管・相続に関する手続をサポートするサービスです。遺言者（委託者）が指定した財産（信託財産）を信頼できる個人や法人（受託者）に管理、給付、処分をしてもらう旨を規定します。

なお、家族信託とは、財産を信頼できる家族に託し、その家族に財産管理や処分を任せる仕組みです。財産保有者（委託者）が特定の者（受託者）に財産を託し、受託者がその目的に沿って財産を管理、運用、処分をします。

Q6. 自筆証書遺言に拘束されずに、相続人が遺産分割により相続手続をしてもよいですか

A. 自筆証書遺言の内容が有効であれば、相続人はそれに拘束されます。しかし、遺言によって権利を与えられた者が自分の権利を放棄する自由は残されています。したがって、相続人全員が協議して意見が一致すれば、遺言内容と異なる相続手続をすることは可能です。

ただし、この場合は、遺産分割協議書※1が必要となります。また、遺言書に遺言執行者が指定されている場合には、同人に遺言執行者の就職辞退をしてもらう必要があります。

＊1 破産者……裁判所から「破産手続開始決定」を受けた債務者のこと

※1 遺産分割協議書……遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類。遺産分割協議には相続人全員の参加が必要で、話し合いによって遺産分割の方法と相続の割合を決めていく。遺産分割協議によって相続人全員の合意が得られたら、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成する

Q7. 遺言執行者の指定のない遺言の場合、誰が遺言執行を行うのですか

A. 民法の規定で必ず遺言執行者を指定しなければならないとされているのは、認知と相続人の廃除およびその取り消しの場合です。

それ以外の遺言執行については必ずしも遺言執行者を必要とせず、相続人・受遺者※1だけで相続手続が可能です。

しかし、相続人・受遺者間で紛争が予想される場合等は、遺言執行者の選任を家庭裁判所※2（遺言者死亡時の住所地の裁判所）に申し立てることができます。なお、遺言執行者が選任されると、相続財産に関する管理処分権はすべて遺言執行者に帰属し、相続人は遺産に関する管理処分機能を失います。

Q8. 遺言執行者の解任と辞任について教えてください

A. 民法では遺言執行者の解任・辞任には必ず家庭裁判所の許可を要することとしています（民法1019条参照）。遺言執行者が任務を怠ったとき、その他正当な理由があるときは利害関係人は家庭裁判所に解任を請求することができます。

解任の申立権者は、遺言の執行に法律上の利害を有するすべての人であり、相続人・受遺者等がこれにあたります。管轄は相続開始地の家庭裁判所です。

一方、遺言執行者は正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て辞任することができます。辞任の正当な理由としては、遺言を適切に執行できない個人的事情、たとえば病気や長期の不在等です。

Q9. 遺言執行費用は誰が、どのように負担するのですか

A. 遺言執行は遺言を実現するためのものですから、遺言執行費用は遺言者の財産である相続財産から負担すべきと民法で定めています。遺言執行費用としては、相続財産目録調製費用、相続財産管理費用、遺言執行者報酬等があります。

遺言執行者はこれらの諸費用を相続財産のなかから支払いを受けることができます。遺言執行者の報酬は遺言書で定めている場合には、それによることになりますが、定めていない場合には家庭裁判所が決定します。

家庭裁判所は、遺言対象財産の状況、執行内容の難易度等を総合的に考慮して、具体的な金額を決めます。

Q10. 遺言者が死亡のとき、すでに遺言執行者が死亡していた場合、執行手続はどのようにしたらよいですか

A. 遺言執行者が遺言者死亡のとき、すでに亡くなっていた場合、利害関係人の請求があれば、家庭裁判所が遺言執行者を選任します。この選任は遺言者の相続開始地の家庭裁判所に申し立てて行います。家庭裁判所は、申立人や相続人からの事情等を聞き、遺言の内容や執行手続の難易度等を判断し、適当と認められる新たな遺言執行者を選任します。

なお、通常は、遺言執行者の死亡の事実が判明し次第、遺言者は遺言内容の変更（この場合は、遺言執行者を新たに指定すること）の遺言書を作成します。

※1 受遺者……遺言によって財産を受ける人のこと

※2 家庭裁判所……離婚や相続などに関する家庭内の紛争、非行を犯した少年の事件を専門的に取り扱う裁判所のこと

杉村政昭

ファイナンシャルプランナー

宅地建物取引士

不動産鑑定士