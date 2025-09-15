ÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó µÈÅÄ祐Ìé¡Ö¸À¤¤Ìõ¤Î¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î»´ÇÔ¡×¸¶¿¸´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀ¤³¦34°Ì¤Ç¤¹¤«¤éÎ©ÇÉ¤Ê¤â¤ó¡×°¦Äï»Ò¤Î·ãÁö¤Ë´¶¼Õ
¢£Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡¡ÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê15Æü¡¡¹ñÎ©¶¥µ»¾ìÈ¯Ãå¡¢42.195Ò¡Ë
ÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ÆÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø½Ð¿È¤Î½éÂåÉ½¤È¤Ê¤Ã¤¿µÈÅÄ祐Ìé¡Ê28¡¢GMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï½é¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¤Ç34°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
µÈÅÄ¤Ï½é¤ÎÂåÉ½¤ÇÎ×¤ó¤ÀÀ¤³¦Î¦¾åÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¡¢Ãæ·Ñ¤Î²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÀÄ»³³Ø±¡Âç¤Î¸¶¿¸´ÆÆÄ¡Ê58¡Ë¤Ï¡ÖÀ¼¤¬ÌÀ¤ë¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¡£Èà¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤ÏÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¶¯¤¤¡£ºÃÀÞ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¶¯¤¤¡×¤È¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
µÈÅÄ¤Ï½øÈ×¡¢ÀèÆ¬½¸ÃÄ¤ÎÃæ¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¤Æ¹Ô¤¯Å¸³«¤Ë¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤ë¤Î¤Ï¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤È½ªÈ×¾¡Éé¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢16Ò¤ÇµÈÅÄ¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢25ÒÉÕ¶á¤«¤é½ù¡¹¤ËÃÙ¤ì»Ï¤á¤¿¡£¤³¤ÎÅ¸³«¤Ë¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆ°¤¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤·¤¿¡Ä´é¤Ä¤¡¢É½¾ð¤Ï·è¤·¤Æ°¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
É¬»à¤ËÁ°¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÈÅÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤ì¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤â34°Ì¤ÇÂç´Ñ½°¤ÎÂÔ¤Ä¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤êµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤Þ¤À28ºÐ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¤³¦¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¼¡¤ÎÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Þ¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£À¤³¦34°Ì¤Ç¤¹¤«¤éÎ©ÇÉ¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È°¦Äï»Ò¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¥´¡¼¥ë¸å¡¢µÈÅÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤âºÇÂç¸Â¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¤¦¸À¤¤Ìõ¤Î¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î»´ÇÔ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÃæ¤ÇÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ë²¿¤«¤ªÊÖ¤·¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯²¿¤«¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ù¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤³¤¦¤¤¤¦²ù¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¼¡¤Ë·Ò¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈµÈÅÄ¤ÏÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÃ¸¡¹¤È½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£»ä¤Ï´Ö¶á¤ÇÈà¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡Ä¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï¸ÉÆÈ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Èà¤òÀÕ¤á¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Á´¤Æ¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë»ä¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÈà¤ò»Ù¤¨¤Æ¹¹¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¶¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£