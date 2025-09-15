¡Ö¾®ÎÓ¹áºÚ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÄü¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ä¡×ÆüËÜÀªºÇ¹â11°Ì¤Î¶áÆ£Î¼ÂÀ¡¡Æþ¾ÞÁè¤¤¤ÇÎÏ¤Ë¤·¤¿Ãç´Ö¤ÎÎÏÁö¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
¡¡¢¡Î¦¾å¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê15Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡Âç²ñ3ÆüÌÜ¤ÎÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½é½Ð¾ì¤Î¶áÆ£Î¼ÂÀ¡Ê»°É©½Å¹©¡Ë¡áÄ¹ºê¸©Åç¸¶»Ô½Ð¿È¡á¤¬2»þ´Ö10Ê¬53ÉÃ¤Î11°Ì¤ÇÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¤ÈÂç·òÆ®¤·¤¿¡£30¥¥í²á¤®¤Ë°ìÅÙ¤ÏÀèÆ¬½¸ÃÄ¤«¤éÃÙ¤ì¤ë¤â¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åª³Î¤Ê¥³¡¼¥¹¼è¤ê¤â¸«¤»¤ë¤Ê¤É2ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÎäÀÅ¤ÊàÇ®Áöá¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¶áÆ£¤Ï¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤È¡¢8°Ì¡ÊÆþ¾Þ¤Þ¤Ç¡Ë¤¢¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦²ù¤·¤µ¤È¡¢¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ã£À®´¶¤ÎÈ¾¡¹¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È12Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜÀªÆþ¾Þ¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤ËÇ÷¤Ã¤¿Å¸³«¤ò²ù¤·¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê½¸ÃÄ¤ÎÃæ¤Ç¿È¤ò±£¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å40¥¥í¤«¤é¾¡Éé¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£35¥¥í²á¤®¤Þ¤ÇÎÏ¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢38¥¥í¡¢39¥¥í¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½¸ÃÄ¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤È¶î¤±°ú¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤¬¼ã´³¤¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âµÓ¤¬»ß¤Þ¤ëÀ£Á°¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Æ°¤«¤¹Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¥×¥é¥ó¤È¤·¤Æ¤ÏÇ´¤êÅÝ¤¹¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¿²ó¤â¤¤Ä¤¤¤È¤³¤í¤¬Íè¤Æ¡¢³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¥Þ¥é¥½¥ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÂÑ¤¨È´¤ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤º¤Ë¤¤¤Ã¤¿¡×¤È·ãÁö¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÅÙ¤Ï½¸ÃÄ¤«¤éÃÙ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¡Ö·ë¹½¡¢µÓ¤â¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½¸ÃÄ¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÀäÂÐ¤³¤³¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤ã¡¢¤³¤ÎÀè¤Î¿ÍÀ¸¤Ç²ù¤·¤¯¤Ê¤ë¡¢²ù¤¤¤¬»Ä¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£²¿¤¬²¿¤Ç¤â¤Ä¤¤¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¡£ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ¼¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¥´¡¼¥ëÁ°¤Î½¸ÃÄ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡×¤È¼þ°Ï¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë´¶¼Õ¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Á°Æü14Æü¤Î½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤Ï¾®ÎÓ¹áºÚ¡ÊÂçÄÍÀ½Ìô¡Ë¤¬ºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ´¤êÈ´¤¤¤Æ7°ÌÆþ¾Þ¡£¤½¤ÎÁö¤ê¤Ï¼«¿È¤Î¶»¤Ë¤â¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½ªÈ×¤ÎÆþ¾Þ¤òÌÜ»Ø¤¹Æ§¤óÄ¥¤ê¤É¤³¤í¤Ç¤ÎÎå¤ß¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö½¸ÃÄ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢10ÈÖ¤«11ÈÖÌÜ¤Ë¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Î¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤³¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤ì¤Ð¡¢Íî¤Á¤Æ¤¤¿¿Í¤ò¤·¤Ã¤«¤êÈ´¤¤¤Æ¡¢ºòÆü¤Î¾®ÎÓ¹áºÚ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°ì¤Ä¤Ç¤â¾å¤Î½ç°Ì¤¬Äü¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£·ë²Ì¡¢Ã¯¤âºÇ¸å¤ÏÈ´¤±¤º¤Ë1¿ÍÈ´¤«¤ì¤Æ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ï¤³¤¦ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤º¤ËÁö¤ê¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¶áÆ£¤Ï2·î¤ÎÂçºå¤ÇÆüËÜÎòÂå5°Ì¡¢½é¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜÁª¼êºÇ¹âµÏ¿¤È¤Ê¤ë2»þ´Ö5Ê¬39ÉÃ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Ä¾¶á¤Ç¤ÎÆüËÜÀª¤ÎÆþ¾Þ¤Ï2013Ç¯¤Î¥â¥¹¥¯¥ïÂç²ñ¤ÎÃæËÜ·òÂÀÏº¡Ê°ÂÀîÅÅµ¡¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÆþ¾Þ¤ä¥á¥À¥ë¤â½½Ê¬»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Á¤Ç¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤ËÂçÉñÂæ¤Çµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤ÏÄê¹ï¤Î¸áÁ°7»þÈ¾¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤¬¤¢¤ê¡¢°ÛÎã¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ä¤êÄ¾¤·¤È¤Ê¤ë°ÛÎã¤Î·Á¤ÇËë³«¤±¡£¿³È½¤«¤é¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥«¡¼¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¹æË¤¤Ç¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤Ï¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥¥×¥±¥â¥¤¡¦¥²¥Æ¥£¥Ã¥Á¡Ê¥±¥Ë¥¢¡Ë¤òÀèÆ¬¤Ë½¸ÃÄ¤ò·ÁÀ®¡£ÆüËÜÀª¤â½é¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜÁª¼êºÇ¹âµÏ¿¤È¤Ê¤ë2»þ´Ö5Ê¬39ÉÃ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¶áÆ£¤é3¿Í¤âÀèÆ¬½¸ÃÄ¤òÁö¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£38¥¥íÉÕ¶á¤«¤é°ú¤Î¥¤µ¤ì¤¿¤¬Ç´¤ê¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÍÎÏÁª¼ê¤¬¼¡¡¹¤È¥ê¥¿¥¤¥¢¤¹¤ëÃæ¤ÇÂç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¢¡¶áÆ£Î¼ÂÀ¡Ê¤³¤ó¤É¤¦¡¦¤ê¤ç¤¦¤¿¡Ë¡¡1999Ç¯10·î5Æü¡£Ä¹ºê¸©Åç¸¶»Ô½Ð¿È¡£Ãæ³Ø¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤ë¡£Ä¹ºê¡¦Åç¸¶¹â¡½½çÂç¡£Æþ¼Ò1Ç¯ÌÜ¤Î2023Ç¯¤ËÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄ¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤Î3°Ì¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï½é½Ð¾ì¡£169¥»¥ó¥Á¡£
¡¡¢¡ÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¼ç¤Ê·ë²Ì
¡Ê1¡Ë ¥· ¥ó ¥Ö¡Ê¥¦¥¬¥ó¥À¡Ë2»þ´Ö9Ê¬48ÉÃ
¡Ê2¡Ë ¥Ú¥È¥í¥¹¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¡¡2»þ´Ö9Ê¬48ÉÃ
¡Ê3¡Ë ¥¢¥¦¥¢¥Ë¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë2»þ´Ö9Ê¬53ÉÃ
¡Ê11¡Ë¶áÆ£Î¼ÂÀ¡Ê»°É©½Å¹©¡Ë2»þ´Ö10Ê¬53ÉÃ
¡Ê23¡Ë¾®»³Ä¾¾ë¡Ê¥Û¥ó¥À¡Ë¡¡2»þ´Ö13Ê¬42ÉÃ
¡Ê34¡ËµÈÅÄÍ´Ìé¡ÊGMO¡Ë 2»þ´Ö16Ê¬58ÉÃ
¢¨GMO¤ÏGMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×