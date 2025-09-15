「月見バーガー」の再現レシピを紹介！ 卵1パックを使って研究したマクドナルド風の目玉焼きで“あの味”に

　今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『月見バーガー【ナースロボ】』という物体Ｂさんの動画です。

　9月8日の皆既月食を少しだけ見たという投稿者の物体Ｂさん。そうしたら月見バーガーが食べたくなったので作ることにしました。

　まずはソース作りから。ポイントはマヨネーズに対してケチャップを少なめにすること。マヨ3に対してケチャップ1くらいがいいとか。ケチャップが多いとバーガー用としては粘性が下がるとのことです。

　砂糖で甘み、パプリカで香り付けと色味を加えておきます。

　次は卵。マクドナルドの卵は目玉焼きとはちょっと違う、と物体Ｂさん。白身と黄身が混ざったような独特の食感とのこと。

　そこで器に割った卵の黄身をスプーンですくうようにして切りました。混ぜるのではなくマーブル模様にする感じだそうです。

　フライパンとシリコン製セルクルに油をしっかり塗ったら卵を流し入れ、すぐにお湯を注いでおよそ3分加熱。マクドナルド風玉子焼きのできあがりです。

　パテはつなぎを入れずひき肉のみ。マクドナルドパティ40gに対し今回は贅沢に100g使いました。片面に焦げ目がついたら料理酒で蒸し焼き。火が通ったら軽く塩コショウします。

　バンズとベーコンも焼いたら具材の準備OKです。

　チーズ月見バーガーの宣材写真通りに組み立てていきます。バンズの上にまずはパティ。

　チーズはチェダーチーズがオススメ。その上は卵、ベーコンの順番です。

　最後にソースを好きなだけ乗せて……

　月見バーガーの完成！

　物体Ｂさんは「ありがとうございます！ おいしいです！」の反応。しっかり“あの味”になっているそうです。その上お店では食べられないボリューム感あるパティのジューシーさがたまらないとのこと。

　「おいしそう」の声を沢山集めた手作りチーズ月見バーガーは、好みに合わせてアレンジできるのもいいところ。野菜を加えて実質サラダにしたり、肉やベーコンがマシマシの二郎系にするのもよしと物体Ｂさん。バンズの代わりとしてはイングリッシュマフィンを使っても美味しいとのことです。

　食べてみたくなったという方は、動画を参考にお試しください。マクドナルド風の卵焼きは卵を1パック使って研究したのだそうです。

視聴者のコメント

・錬成しやがった…！
・うまそうなんじゃい
・規格外のサイズにできるのが密造マックの醍醐味だよな
・ほんまもんよりうまそう
・月見マフィンも朝マックでは高いほうだしなぁ
・おつ　冬になったらグラコロ期待