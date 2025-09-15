メジャーVの金澤志奈が6位浮上 23歳ルーキーはシード圏内に【メルセデス・ランキング】
国内女子メジャー第2戦「ソニー 日本女子プロ選手権」を終えて、最新のメルセデス・ランキング（MR）が発表された。
【写真】“師匠”ジエの前で涙を流す金澤志奈
MRとは国内ツアー、および海外女子メジャーの順位をポイント（pt）に換算し、年間を通じての総合的な活躍度を表すもの。シーズン終了時に50位内の選手には翌年のシード権が与えられる。また、1位の“年間最優秀選手”には4年のシードが付与される。今大会でツアー初優勝を果たした金澤志奈が400ptを獲得。今季通算を1162.29ptとして、16位から6位に浮上した。佐久間朱莉は14位タイの58ptを加算し、ランキング1位（1613.57pt）をキープした。2位以下は山下美夢有（1231.99pt）、神谷そら（1185.51pt）、河本結（1165.45pt）、小祝さくら（1165.15pt）と続いている。金澤にプレーオフで敗れた桑木志帆は240ptを上積み。18位から12位（950.72pt）に順位を上げた。昨年のプロテストでトップ合格した23歳ルーキー・寺岡沙弥香は、10位タイに入って74.5ptを獲得。59位からシード圏内の50位（353.09pt）に食い込んだ。そのほかの新人では荒木優奈（10位）、入谷響（17位）、都玲華（47位）がトップ50につけている。
