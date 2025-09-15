世界1位のS・シェフラーが今季6勝目 久常涼は13位でポイントランク79位浮上
＜プロコア選手権 最終日◇14日◇シルバラードCC ノースC（米カリフォルニア州）◇7138ヤード・パー72＞米国男子ツアー秋の陣『フェデックスカップ・フォール』がスタート。今大会を含めて7試合が行われ、選手たちは来季シード権、シグネチャー大会出場権をかけて争う。その初戦の最終ラウンドが終了した。
〈連続写真〉S・シェフラーは“超”変則スイングなのになぜ強い？
日本勢で唯一、決勝ラウンドに進んだポイントランク84位の久常涼は、3バーディ・1ボギーの「70」で回り、トータル10アンダー・13位タイ。5月の「チャールズ・シュワブチャレンジ」（6位）以来となるトップ20内フィニッシュとなった。ポイントランクは5ランクアップの79位に順位を上げた。首位に2打差3位で迎えた世界1位のスコッティ・シェフラー（米国）が、6バーディ・1ボギーの「67」をマークし、トータル19アンダーで逆転V。今季ツアー6勝目を飾った。1打差2位にベン・グリフィン、2打差3位にラント・グリフィン（ともに米国）が続いた。これまで125位までに与えられていたフルシードの権利は100位までに縮小された。101?125位には限定的な出場権が与えられる。フォールシリーズ優勝者には、2年間のシード、翌年の「ザ・セントリー」や「マスターズ」の出場資格が得られる。なお、ランキング50位以内の選手も出場できるが、ポイント加算はされない。■フェデックスカップ・フォール 全7試合プロコア選手権（9月11〜14日）サンダーソンファームズ選手権（10月2〜5日）ベイカレントクラシック Presented by LEXUS（10月9〜12日）ブラックデザート選手権（10月23〜26日）ワールドワイド・テクノロジー選手権（11月6〜9日）バターフィールド・バミューダ選手権（11月13〜16日）ザ・RSMクラシック（11月20〜23日）
