アニメ映画「劇場版『鬼滅の刃（やいば）』無限城編 第一章 猗窩座（あかざ）再来」の公開初週の興行収入が、北米市場でアニメ作品として歴代最高を記録する見通しとなった/Koyoharu Gotoge/Sony Pictures

（ＣＮＮ）アニメ映画「劇場版『鬼滅の刃（やいば）』無限城編 第一章 猗窩座（あかざ）再来」が北米市場で公開された。公開初週の興行収入はアニメ映画としては過去最高記録となる推定７０００万ドル（約１０３億円）を記録した。

ソニー・ピクチャーズエンタテインメント傘下のクランチロールが配給を手掛ける同作は、１２日だけで３３００万ドルを稼ぎ出し、１９９９年に公開された「劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲」の３１００万ドルを超えた。

「無限城編」は、「鬼滅の刃」シリーズの映画としても過去最高のスタートを切った。これまでの記録は、２０２１年公開の「無限列車編」が２１００万ドル、２４年公開の「柱稽古編」が１１５０万ドルだった。

調査会社コムスコアのポール・ダーガラベディアン氏は「驚きのヒットと言ってもいい」と述べ、「この作品が（北米の興行収入で）ここまで支配的になるとは誰も予想できなかっただろう」と指摘した。同氏はまた「無限城編」を「興行収入の巨人」と呼んだ。コムスコアのデータによれば、９月公開作品としては歴代６位のオープニング記録だという。

興収分析サイト「ボックスオフィスセオリー」の創設者兼オーナーでもあるショーン・ロビンズ氏は、アニメ映画は「数年来、このような成績に向けて準備を進めてきた」と説明。「クライマックスを迎えて、最終３部作の幕開けとなるブロックバスター級の興行収入につながっている」とし、米国内では、特に「Ｚ世代」や「アルファ世代」といった若年層を中心にこのジャンルのファン層が拡大し続けていると言い添えた。

週末の興行収入ランキング２位はワーナー・ブラザースの「死霊館 最後の儀式」で２６１０万ドル。３位はフォーカス・フィーチャーズの「ダウントン・アビー：ザ・グランド・フィナーレ」で１８１０万ドル。４位は、スティーブン・キングの「死のロングウォーク」が原作のライオンズゲートの「ザ・ロング・ウォーク」で１１５０万ドルだった。

今週末も、さまざまな年齢層やジャンルの観客を引きつける映画が好調だが、秋に向けてホラー作品に注目が集まっている。

ダーガラベディアン氏によれば、今月公開の「厳選された」ラインアップによって、チケット販売が今後数週間、好調を維持する可能性がある。今月はジョーダン・ピール監督の新作「ＨＩＭ」も公開を控えている。