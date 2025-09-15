元宮崎県知事でタレントの東国原英夫が１４日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのＴＶタックル」に出演。小泉進次郎氏が首相になった場合の農相候補に“ウルトラＣ”の提案をした。

進行の阿川佐和子が「石破政権で小泉（進次郎）さんが農水大臣になってから急激に動きが変わったと思うんですね。他の人たちがなったときにどうなりそうだと？」と尋ねると、東国原「でも増産に舵を切りましたから、首相が代わっても増産の方向は変わらないと思いますよ」と小泉氏の敷いた路線を継承すると説明した。

仮に小泉氏が首相となった場合、東国原は「僕が思うには、石破さんを農水大臣にすればいいんですよ」と“ウルトラＣ”の農相候補を提案。阿川が「エッ！？」と思わず言葉を飲み込むなど、スタジオは仰天した。

東国原は「小泉さんが首相になって、石破さん農水大臣にして、農政改革。２００７、８年かな、やりたかったけど失敗した、あの…。（首相と農相が）チェンジして『農政は石破さんにお任せします』でいいんじゃないかなと思います」と私見を披露した。