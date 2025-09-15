ONE OK ROCK“約36万人動員”日本ツアー完走 佐藤健らTENBLANK・B’z稲葉浩志ほか豪華ゲストも登場【DETOX JAPAN TOUR 2025】
【モデルプレス＝2025/09/15】ロックバンド・ONE OK ROCKが、スタジアム／ドームツアー「ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025」を全国4カ所で開催し、全7公演で約36万人を動員。9月14日、大阪のヤンマースタジアム長居にて幕を閉じた。
【写真】ワンオクライブの豪華花火演出
本ツアーは、2月にリリースした約2年半ぶりとなる11枚目のアルバム『DETOX』を引っさげて開催された。ライブは「Puppets Can’t Control You」で幕を開けると、スタジアム全体が歓声に包まれた。続く「Save Yourself」「Make It Out Alive」では、Takaの力強い歌声が響き渡る。「懐かしい曲やりたいと思います、聴いてください！」というTakaの一言から始まった「Living Dolls」では、会場が懐かしのサウンドに熱狂。さらに、祖母に捧げた楽曲と語った「This Can’t Be Us」に続いて、「Renegades」はピアノ伴奏とTakaの歌声だけで披露され、観客を引き込んだ。
続いて「Instrumental」が始まるとToru、Ryota、Tomoyaによる息の合った圧巻の演奏と、バックスクリーンに映し出された映像が見事にシンクロ。その後「C.U.R.I.O.S.I.T.Y.」では、地元大阪でのスペシャルな演出としてToruがラップを披露し「Mighty Long Fall」と畳み掛ける。本編ラストの「The Pilot
◆ONE OK ROCK、日本ツアー完走
