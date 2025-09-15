◆大相撲秋場所２日目（１５日、東京・両国国技館）

東序二段５５枚目の豪鬼神（式秀）が黒星発進。西同５５枚目の朝桜井（高砂）にもろ手突きに負けじと前に出た。左をのぞかせ、相手を土俵際に追い詰めたが突き落としとされ、泥だらけになった。「もろ手でくるとわかっていたので引いてしまったのが敗因」と唇をかんだ。

部屋は違うが横綱・豊昇龍（立浪）の付け人を務める。夏巡業中には「温かいものをたべたい」という豊昇龍に頼まれ、“スープ番”を務めた。ＩＨコンロに肉や麺を入れたスープを作った。８月の盛岡市内の巡業では麺がスープを吸ってしまい「豊昇龍にスープがないじゃないか！」と突っ込まれる失敗もあったが、その後は研究と工夫を重ねて改善した。秋場所で復活を期す豊昇龍の体作りに貢献した。

支度部屋や巡業など豊昇龍を“先導”するのがおなじみの光景。道を通るときは高い声で「横綱通ります！」と叫べば、自然と道が開ける。「巡業もお客さんが多く、前に進めなくなる。少しでも横綱が歩きやすいするのが自分の役目」と責任感は強い。先場所は５勝で「今場所の目標は勝ち越し」。夏巡業では地元・秋田の巡業にも参加しパワーをもらった。まずは１勝を上げ、番付アップの道を切り開く。（山田 豊）