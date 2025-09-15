木製の風呂桶（おけ）をラケットにした「桶ット卓球」の大会が１４日、発祥の地、兵庫県丹波篠山市の温泉施設「こんだ薬師温泉ぬくもりの郷（さと）」（今田町）で開かれた。

県内外からダブルスの５８組が参加し、カッポンと軽やかな音を響かせてラリーを続け、心地よい汗を流した。

桶ット卓球は「施設の活性化に」と市職員が２０１１年に考案したのをきっかけに普及。全国大会は市が主催したが、コロナ禍での中止を経て、昨年９月、愛好家らの実行委員会が４年半ぶりに復活させた。今年は愛好家チームの一つが、「全日本桶ット卓球選手権」と銘打って主催した。

大阪、京都をはじめ愛知、鳥取、岡山などからも参加。男性、女性、男女、小学生の部門で予選リーグ、決勝トーナメントに臨んだ。

選手は浴衣や法被、そろいのＴシャツ姿で気合は十分。「アー湯（ユー）桶（ＯＫ）？」「桶（ＯＫ）！」と声を掛け合ってサーブが打たれると、相手は桶を両手で持って打ち返し、テンポ良いラリーが続いた。力の加減で思いがけないところに球が飛び、会場の笑いを誘う場面も。和気あいあいとした雰囲気に包まれていた。

妹と参加した加古川市の看護師の女性（３８）は「桶で打った時の音がいい。手軽にプレーできて盛り上がるので楽しい」と話していた。