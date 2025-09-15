女性が家事や育児をするのが当たり前だと思っている男性は、いまだに存在するようです。ただ奥さんがしばらく家をあけると、その偉大さに気がつくようで……？

今回は、退院したら夫が別人級に変わっていた話をご紹介いたします。

家事ができるようになっていた

「健康診断で引っかかって、再検査になったんです。そして、手術をするために数日間入院することに。幸い良性の腫瘍だったため、そのまま退院することができました。

久しぶりの我が家は散らかった部屋を想像していたのに、予想と反して整理整頓されたピカピカの状態でびっくりしましたね。しかもたくさんのご馳走がテーブルに並んでいて、夫と子どもたちが『退院おめでとう！』とお祝いしてくれて感激…！ だって夫はこれまで『家事は女の仕事だ』とエラそうなことばかり言ってくる人だったので、おそらく相当頑張ったんだと思います。

さらに夫は『本当に大変さがわかった』『これからはもっと頼れるパパになれるよう努力するから！』とまで言ってくれて『入院したのも悪くなかったな』と思いましたね」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年6月）

▽ 奥さんがいなくなったことで、家事がどれだけ大変かを思い知ったのでしょう。これを機に、今後も家事や育児に協力してくれるといいですよね。

