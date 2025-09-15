栗、芋、かぼちゃなど実りの秋を楽しめるアフタヌーンティー

2025年9月1日から10月31日まで、キンプトン新宿東京（東京都新宿区西新宿3-4-7）2階「ディストリクト ブラッスリー・バー・ラウンジ」にて「栗と秋の味覚アフタヌーンティー『紅葉』-- 削りたてトリュフ香る、極上のモンブラン体験 --」が提供されています。

プレミアムプラン限定の「トリュフモンブラン」に注目

栗、芋、かぼちゃなどの秋の味覚をふんだんに使用したアフタヌーンティーです。

栗のジャムを挟んだ「マロンスコーン」やかぼちゃのフォルムが可愛い「かぼちゃレアチーズ」をはじめ、実りの秋を楽しめるスイーツが8種類登場。

「サーモン＆マッシュームのタルタル」や「栗＆ヘーゼルナッツタルト・リコッタチーズ・トリュフフレーバー」など3種類のセイボリーでも秋を味わえます。

プレミアムプラン限定で味わえる、目の前で黒トリュフを削って仕上げてくれる「トリュフモンブラン」や秋のフルーツにトリュフやシナモンを合わせたモクテル「オータム レヴェリー」も見逃せません。

紅葉のような色どりで実りの秋を感じられる内容になっています。

料金は7000円（土日祝日は7800円）、プレミアムプランは9800円（土日祝日は1万600円）。

提供時間はアフタヌーンティーが11時30分から17時、ハイティーが18時から23時までの120分制。

前日16時までの事前予約制です。

詳細は公式サイトを確認してください。