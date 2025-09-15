Photo: 山田洋路

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

「テレビの音、もう少しだけ上げたいんだけど…」

集合住宅での暮らしのなかで、そう思う瞬間はありませんか？ 深夜の映画鑑賞は、隣の部屋への音漏れが気になって、ついボリュームを絞ってしまいがち。キッチンで料理をしていると、俳優のセリフがよく聞こえなかったり…。

そんな「音の我慢」に寄り添ってくれるかもしれないと予感させる「天使の手もとスピーカー」を、試す機会をいただきました。

コンパクトな木製ワイヤレススピーカーのリアルな使い勝手はどうなのか？ この記事では、忖度なしの正直な感想をお届けします。

温かみのあるデザインと心地よい操作感

Photo: 山田洋路

まず箱から出して感じたのは、木目調デザインの温かみ。レトロなラジオのような佇まいで、リビングのどんな場所にも自然に馴染みます。手に持つと約600gと軽く、気軽に持ち運べるサイズ感も好印象です。

驚きの10秒セットアップ

Photo: 山田洋路

ガジェットの使用感で最も気になるのが「初期設定の手間」。でも、このスピーカーは良い意味で期待を裏切ってくれました。

スピーカーの電源を入れた状態で、テレビのイヤホン端子に送受信機を挿して、ボタンを押す。たったこれだけ。

実際に送受信機を手にしてから、手元でクリアな音声が流れ始めるまでにかかった時間は、わずか10秒程度でした。機械の苦手な人にとって、これ以上ないほど心強い機能だと感じました。

解説動画や映画のセリフがクリアに

Photo: 山田洋路

次に、最も重要な音質をチェック。

まずYouTubeの解説動画を流してみたところ、これまで使っていた古いスピーカーとは一味違う「声の聞きやすさ」に驚きました。こもりがちな音声も、手元からクリアに届きます。

さらに映画で試したときには、これまで聞き逃しがちだった小さなセリフもしっかりと聞き取れ、物語への没入感がアップ。「今、なんて言った？」と巻き戻す手間から解放されるのが嬉しいです。

これが、人の声の周波数帯が聞きやすいように調整された、MDF材キャビネットの恩恵なのかも。迫力ある重低音というよりは、あくまで「声・セリフの明瞭さ」に特化した、非常に実用的な音質です。

意外な魅力、日常に溶け込む「ラジオ機能」

Photo: 山田洋路

正直なところ、あまり期待していなかったのがラジオ機能。でも、これも使ってみて評価が変わりました。

ボタン1つで、すぐにFMラジオが聴ける。このシンプルさが、意外なほど快適なんです。朝の支度をしながら、料理をしながら、PC作業をしながら。これまで「わざわざ聴く」ものだったラジオが、日常のBGMとしてぐっと身近になった気がします。ラジオとの距離が、これまで以上に縮まりそうな予感。

実際に使ってみて、「天使の手もとスピーカー」は、日常の「音の我慢」を和らげたい方におすすめしたい製品だと感じました。

ご近所への音漏れが気になる方、キッチンでの作業中にも手元でラジオを流しておきたい方の味方なのはもちろん、テレビの音声が聞き取りづらいと感じているご両親へのプレゼントにもぴったりです。

「天使の手もとスピーカー」が気になる方は、ぜひ下のリンクから詳細をチェックしてみてください。

Photo: 山田洋路

