ÂçÀôÍÎ¡¢¿·¥É¥é¥Þ»£±Æ¸½¾ì¤Ç¸«¤»¤¿¡È¸µ¼óÁê¡É¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê´é¡ÄÂè4»Ò½Ð»º¸å¤ÎµÜºê¤¢¤ª¤¤¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤Ç¿Íµ¤ºî¤Ø
¡¡8·î²¼½Ü¤Ç¤âÌÔ½ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤ÎÆü¡¢ÂçÀôÍÎ¤¬Î×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢10·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î»£±Æ¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¤ÎÅìµþ¤Ï37ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ëÌÔ½ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹Á¶è¿·¶¶¤Ë¸½¤ì¤¿ÂçÀôÍÎ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤Ë¤«¤¯µÙ·Æ¤òÂ¿¤á¤Ë¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¤Î»£±Æ¡£¤¤¤Ä¤â¤ÎÂçÀô¤µ¤ó¤È°ã¤¤¿¿ÌÌÌÜ¤½¤¦¤Êµ£Á³¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£´ã¶À¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÉáÃÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢¤É¤³¤«°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê»£±Æ¤ò¸«¤¿¶áÎÙ½»Ì±¡Ë
¡¡Æü»±¤òº¹¤·¤Ê¤¬¤é¤Î»£±Æ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤â´À¤À¤¯¤ÎÍÍ»Ò¡£¿®¹æÂÔ¤Á¤Î¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¼ç¿Í¸øÌò¤ÎÂçÀô¤¬²ñ¼Ò¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤É¤óÄì¾õÂÖ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬ÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ÆÀ¤³¦¤òµß¤¦¤È¤¤¤¦¡¢ÄÁ¤·¤¤ÀßÄê¤ÎSF¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¡£µÓËÜ¤Ï¥É¥é¥Þ¡ØÆ¨¤²¤ë¤ÏÃÑ¤À¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ä¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¤ÎµÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¤¿ÌîÌÚ°¡µª»Ò»á¤À¤±¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÀô¤ÈÉ×ÉØ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢µÜºê¤¢¤ª¤¤¡£2017Ç¯¤Ë¸µ¡ÖV6¡×¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¤È·ëº§¤·¤¿ÍâÇ¯¤Ë¤ÏÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¡£¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯8·î¤Î¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¹¤Ç¤Ë4¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£»Ò°é¤Æ¤ËÂçË»¤·¤Î¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¤Ê¤ª¤âµÜºê¤Î»Å»ö¤ÏÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö10·î10Æü¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢2026Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢9·î2Æü¤«¤é¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î½©¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ø·î¸«¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ù¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸åµÜºê¤µ¤ó¤ò¸«¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢13Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌ±Êü¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëµÜºê¤µ¤ó¤Îº£ºî¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ÏÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì¤â¤Î¡£¤·¤«¤â¡¢ÂçÀôÍÎ¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤Ï7Ç¯¤Ö¤ê¡£µÜºê¤µ¤ó¤ÏÂçÀô¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ØÉáÄÌ¤Ë¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÌÇò¤¤¡£¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌÌÇò¤¤¤È¤¤¤¦ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¿Í¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂçÀô¤µ¤ó¤Ë¤¾¤Ã¤³¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£ÂçÀô¤µ¤ó¤Ï»º¸å¤ÎµÜºê¤µ¤ó¤ÎÂÎ¤òµ¤¸¯¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Æó¿Í»°µÓ¤ÇÌ¾ºî¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡°ìÊý¡¢ÂçÀô¼«¿È¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤È¤¤¤¦Ç½ÎÏ¤ÏÈó¾ï¤ËÉÝ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤ÏÀäÂÐÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢2020Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Î¸½ºß¤Î³èÌö¤Ï¡È¥¨¥¹¥Ñ¡¼µé¡É¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£