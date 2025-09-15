ボクシング元世界王者のリッキー・ハットンさん/Ian Hodgson/PA Images/Getty Images

（ＣＮＮ）英国メディアの報道によると、英国のボクサーで元世界王者のリッキー・ハットンさんが死去した。４６歳だった。

マンチェスター都市圏警察の報道官はＣＮＮに、「きょう午前６時４５分、市民からの通報で警官がテームサイドのハイドにあるボウレイクル・ロードに出動したところ、４６歳男性の遺体を発見した。現時点では不審な状況ではなかったと見られている」と説明。死因や男性の身元については公表しなかった。

ハットンさんは「ヒットマン」の異名を取り、ライトウェルター級とウェルター級で世界王座を獲得した。フロイド・メイウェザーやマニー・パッキャオ、コンスタンチン・チューといったボクサーとの対戦経験もある。

特筆すべきは、２００７年のメイウェザー戦で敗れるまで、４３戦無敗という記録を保持していた点だ。１２年の引退時の通算戦績は４５勝３敗だった。

ハットンさんは近年、アルコールや薬物、うつ病に苦しんでいることを公にしていたが、今年１２月２日にドバイで復帰戦のリングに上る予定だった。

スポーツ界の関係者は９月１４日午後から、ハットンさんへ哀悼の意を表明。元世界王者のアミール・カーンさんはハットンさんを「友人であり師、戦士」と評した。

「リッキー、君のすべてに感謝する」「君の試合と栄光の瞬間、勇気に感謝する。私たちを鼓舞し、何が可能かを示してくれてありがとう」（カーンさん）