韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第9話にて、ジャンジアハオ（23歳）が常人離れしたダンスの動きで圧倒した。

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。

普段とは別人のよう！狂気に満ちた存在感

ジアハオは、抜群のパフォーマンススキルを持つ練習生。練習生たちが4つのグループに分かれて新曲を披露するセミファイナルの「デビューコンセプトバトル」では、セクシーな楽曲「Chains」チームに所属している。ジアハオは順位が低く、パートが少ないながらも、圧倒的なスキルと存在感をマスターから讃えられていた。

本番のステージにジアハオは、ウエストが覗くショート丈のスーツ姿で登場。鎖に繋がれた横顔は物憂げで、普段の誠実な姿とは別人のような狂気をはらんでいる。首に巻き付いた鎖をジアハオがじれったそうに引きちぎると、そのあまりのセクシーさに、練習生たちからは「ウォー！」と興奮したような雄叫びが上がった。

ジアハオは自分がメインのパートになると、常人とは手足の可動域が全く異なるかのようなしなやかさと、楽曲の世界観に没入したような表現力で圧倒。まったく体幹をぶらさずに片足を上げて腰を動かしてみせるハイレベルなダンスに、「あのラインを見て！」とマスターたちも圧倒され、練習生たちは「エロすぎる！」と絶叫する。

その後もジアハオは、サイドの目立たない立ち位置に付く場面も多かったが、どこにいても抜群の表現力で、観客の視線を釘付けに。ダンスブレイクではフロアに倒れ込んでしなやかに腰を動かし、妖艶な魅力を放った。視聴者からは「しぬ、これは優勝」「セクシーすぎて息できない」「骨盤どうなってるの！？」「ジアハオやばい」「心臓破裂しそう」「えぐすぎ圧倒的だわこれは」と、ジアハオを賞賛するコメントが殺到する。

マスターたちは言葉を失ったように拍手し「ジアハオの最初のパートが最高すぎた」「あれは誰にも真似できないものだね」「斜めになって骨盤を使うなんてびっくりした」と感嘆。練習生たちも、ジアハオのパートを真似して余韻を噛み締めていた。

観客の投票を待つジアハオは、「現場の反応が良くても、いつも高い点数を取れなかったので……」と不安でいっぱいの様子。しかしジアハオは1430点という高得点を記録し、1位のイ・サンウォン（22歳）と喜んで拳を突き合わせた。（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）