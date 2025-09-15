「いい女感でる」「最強に盛れる！」【しまむら】マニアの「高評価アイテム」って？

【しまむら】で服選びをするなら、普段からしまむらを愛用するマニアの声を参考にするのが正解かも。そこで今回は、しまむらマニアのインフルエンサーが実際に購入したアイテムをそのリアルな着こなしとともにご紹介。「いい女感演出してくれます」「最強に盛れる！」というインフルエンサーの高評価の声も聞こえてくるアイテムの魅力を、ぜひチェックしてみて。

縦ラインが際立つ細見えデザイン

【しまむら】「TT＊KIWウェーブOP」\1,969（税込）

縦ラインが際立つブラックワンピは、すっきり細見えが期待できる一枚。シンプルながら落ち感のある素材が体のラインを拾いにくく、きれいなシルエットを演出しています。長めの丈感で上品に着こなせるのもうれしいポイントで、しまむらマニアの@minamii.__さんも「最強に盛れる！」と大満足の様子です。

ロングシーズン使える！ レイヤードで楽しむ抜け感スタイル

【しまむら】「TT＊KIWオールインワン」\2,420（税込）

オフホワイトのサロペットは、インナー次第でロングシーズン活躍しそう。画像のように濃いブラウンのノースリーブを合わせれば、残暑の季節にも対応しつつほのかに秋らしさも感じさせる抜け感コーデに。肌寒くなったら長袖トップスやタートルネックをインナーに重ねて、季節感のあるスタイリングを楽しめます。すらっとしたシルエットでスタイルアップも期待でき、分厚いアウターと合わせてもきれいなラインで着こなせそうです。

大人の余裕漂う上品サマーニット

【しまむら】「ノースリペプラムCNPO」\1,639（税込）

ノースリーブのサマーニットは、シンプルながらも上品さを演出してくれる一枚。ふんわり広がるペプラムデザインが女性らしさを引き立ててくれます。しまむらマニアの@minamii.__さんも「ブラックがいい女感演出してくれます」とコメント。シンプルなノースリーブだからこそ、秋口には写真のようにジャケットやカーディガンのインナーとしても活躍してくれそうです。

ロングジレを羽織れば一気に洗練コーデに

【しまむら】「EC＊MRKロングジレ」\1,969（税込）

羽織ることで縦ラインが強調され、こなれた印象へ導く淡色のロングジレ。インナーやパンツを同系色でまとめれば、より大人っぽく品のある着こなしに仕上がります。ベージュ系の落ち着いたカラーが秋らしい季節感も演出。手持ちのシンプルなスタイルにプラスするだけでも、ぐっと洗練されたレイヤードコーデが楽しめそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@minamii.__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：K.Yuka