友人の前で「俺の嫁、借金あるんだよ」私の奨学金を暴露しないで！ 夫を注意するも『耳を疑う発言』が

「なんでこの人と結婚してしまったんだろう……」と思ったことがある人は少なくないのではないでしょうか。いくら夫婦でも、人前で妻をバカにするような人とは一緒にいたくありませんよね。今回は私の友人A子さんから聞いた、あまり人に知られたくないことを何も考えず暴露してしまう夫の話を紹介します。

奨学金を返済中のA子

A子は貧乏まではいかないものの、あまり裕福ではない家庭で育ちました。しかし、どうしても学びたいことがあり、両親を説得して大学へ進学。大学時代には生活費を賄うため、アルバイトをしながら奨学金も借りていました。結婚した今も、月数万円を奨学金の返済に充てているA子。もちろん、この奨学金のことは結婚前に夫には伝えていました。

友人の前でいきなり暴露する夫

先日、夫の友人夫婦と友人カップル2組がA子宅に遊びに来てくれました。その席で夫は、A子が奨学金の返済中だということを暴露し始めたのです。

「俺の嫁、実は借金あるんだよ！ 奨学金ってやつ！」とわざわざ大声で暴露。確かに奨学金は借金なのかもしれませんが、皆の前で話されたことがA子はとても不快でした。友人たちも「へぇ、そうなんだ～意外」と言うだけで明らかに反応に困っており……。特に面白くもなんともないことをなんでもかんでもペラペラ話す夫にA子は心底イライラしてしまいました。

注意するも……まさかの返答

実は過去にも、A子の奨学金のことをほかの飲みの席でいきなり暴露しはじめたことがあった夫。2回目だったこともあり、A子はあまりにもムカついたため、夫に真剣な表情で「奨学金のことわざわざ暴露するのはなんで？ やめてほしいんだけど」と言いました。

すると夫からはまさかの返答が……。「別によくね？ 俺の友達もギャンブルで負けて借金してたし」と言ってきたのです。ギャンブルで作った借金と奨学金を同じレベルのものとして話され、あまりにも呆れて何も言い返せなかったA子でした。

デリカシーがないとはこのことですね。いくら自分の妻であるとはいえ、妻の気持ちに対する配慮が欠けすぎています。A子さんの旦那さんもその場を盛り上げようとしたのかもしれませんが、ほかにも話題はあると思いますし、人としてもう少し成長してくれるといいですね。

