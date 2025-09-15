東京世界陸上第3日

陸上の世界選手権東京大会第3日が15日に行われ、国立競技場発着のコースで争う男子マラソンは、前代未聞の大激戦となった。優勝争いは2時間9分48秒で同タイム決着。着差ありでアルフォンスフェリックス・シンブ（タンザニア）が金メダルを獲得し、アマナル・ペトロス（ドイツ）が銀メダルだった。

残り1キロを切って5人が金メダルを争う大激戦。そこから2人がこぼれ、シンブ、ペトロス、アウアニ（イタリア）の3人で国立競技場でのトラック勝負になった。

先に抜け出したペトロスだったが、最後の最後にシンブが猛追。同時にゴールすると、ペトロスは倒れこんだ。

同タイムながら着差ありで銀メダルだったペトロス。体に巻きついたゴールテープが、死闘を物語っていた。

レース直後は頭を抱えていたドイツの30歳は、「クレイジーだったね。こんな経験は初めてさ！数十センチの差だったよね。本当に僕にとって大きな経験だよ。この出来事からたくさんのことを学んだと思う」と話していた。

最後の競り合いについては、「ドラマみたいだったよね！スクリーンで確認したら、彼が5メートルくらい後ろにいたから優勝を確信していたんだけどね。彼は最後の5メートルでとてつもないスパートをしたんだろう」と笑っていた。



