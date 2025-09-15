◇ア・リーグ ヤンキース4―6レッドソックス（2025年9月14日 ボストン）

ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（33）が14日（日本時間15日）、敵地でのレッドソックス戦に「2番・DH」で先発出場。5回に2試合ぶりの48号を放ち、2年連続4度目のシーズン50本塁打まであと2とした。

ジャッジは5回2死走者なしの状況で、ア・リーグ3位の15勝を挙げる左腕クロシェットと対戦。初球の甘く入った外角速球を完璧に捉え、右越えに一発を放り込んだ。

しかし、試合はレッドソックスに敗れて連勝が3でストップ。ア・リーグ東地区2位のヤンキースが敗れ、首位のブルージェイズが勝利して連勝を4に伸ばしたため、地区優勝マジックが9に減った。

ジャッジはデビューから2年目の2017年に52発をマーク。2022年にはア・リーグ新記録となるシーズン62発を放ち、昨季も58本塁打をマークし3度の本塁打王に輝いた。

今季両リーグ＆ア・リーグ最多はマリナーズ・ローリーの54本塁打。フィリーズ・シュワバーが52本塁打でナ・リーグトップで、ドジャース・大谷翔平が49本塁打で両リーグ3位、ジャッジが4位と続く。

ジャッジには大谷とともに大リーグ史上6人目の2年連続50本塁打の期待がかかる。過去に2年連続50本塁打を達成したのは、ベーブ・ルース（1920〜21年、27〜28年＝いずれもヤンキース）、ケン・グリフィー（1997〜98年＝マリナーズ）、マーク・マグワイア（1996〜99年＝アスレチックス、カージナルス）、サミー・ソーサ（1998〜2001年＝カブス）、アレックス・ロドリゲス（2001〜02年＝レンジャーズ）の5人しかいない。