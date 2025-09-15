ハンセン病とされた男性が殺人罪に問われて死刑となった「菊池事件」で、６３年前に刑が執行された１４日、男性の追悼集会が熊本市で開かれた。

事件を題材にした映画を制作した熊本県合志市出身の中山節夫監督や元入所者らが出席し、偏見の解消や再審請求審への思いを語った。

集会は、再審開始決定を目指して協議を続けている弁護団と、市民らでつくる国民的再審請求人団が主催。冒頭、支援者や弁護士らが黙とうをささげた。

菊池事件を基に映画「新・あつい壁」（２００７年）を制作した中山監督が講演し、幼い頃から国立ハンセン病療養所・菊池恵楓園（合志市）に足を運び、入所者と交流した思い出などを紹介。「ハンセン病を正しく伝えたい」との思いで映画を制作したと説明した。講演後、取材に対して「事件から何十年たった今も差別は変わっていない。映画をきっかけにハンセン病について知ってほしい」と話した。

集会では、５月に９２歳で亡くなった恵楓園入所者自治会の志村康会長のビデオメッセージが上映された。国立療養所・星塚敬愛園（鹿児島県鹿屋市）の元入所者の男性（７６）も登壇し、菊池事件の特別法廷での審理を違憲とした熊本地裁判決に触れ、「違憲と判断されたのであれば、検証してやり直すべきだ」と訴えた。

事件を巡っては、２０２１年に男性の親族が同地裁に再審請求し、地裁、検察、弁護団が３者協議を重ねてきた。来年１月末までに再審の可否が判断される。