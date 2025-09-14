とちぎテレビ

１３日、鹿沼市の東北自動車道で単独事故を起こし停車していた車に別の車が衝突し後続の車に乗っていた２歳の男の子が意識不明の重体となっている事故で、警察は１４日、先に事故を起こし車を置いて現場を立ち去っていたトルコ国籍の３０歳の男を道路交通法違反の疑いで逮捕しました。調べに対し容疑者は一部を否認しています。

１３日午後７時４０分ごろ、鹿沼市藤江町の東北自動車道下り線で、中央分離帯のガードレールに衝突する単独事故を起こし停車していた車に別の車が衝突する事故がありました。

後から衝突した車に乗っていた神奈川県横浜市の３６歳の父親と６歳と２歳の男の子あわせて３人が病院に搬送されました。このうち、２歳の男の子が意識不明の重体となったほか６歳の男の子も大けがをし、運転していた父親も腰の痛みを訴えているということです。

警察は１４日、単独事故を起こした車を運転し車を置いて現場から立ち去っていたトルコ国籍で埼玉県さいたま市の解体業、ベアジットセイトイゼツ容疑者３０歳を道路交通法違反の疑いで逮捕しました。

警察によりますと容疑者は１４日、未明現場から約４キロ離れた栃木市西方町で発見されたということで、警察に通報せずに乗用車を置いて逃走したほか無免許で単独事故を起こした疑いが持たれています。

警察の調べに対し、容疑者は無免許運転は認めていますが「単独事故を起こして現場から立ち去ったのは決して逃げたわけではない」などとそれ以外は容疑を否認しているということです。

警察で事故の状況やいきさつを調べています。