ダービー惨敗で早くもマンUの将来に心配が尽きない「同じような光景を以前にも……」「来週負けたら15位か16位」
プレミアリーグ第4節、マンチェスター・シティとマンチェスター・ユナイテッドのマンチェスター・ダービーが行われた。試合は18分のフィル・フォーデンのゴールでマンCがリードし、後半にはアーリング・ハーランドが2得点。マンCの完勝に終わった。
惨敗を喫したマンU。ルベン・アモリム監督は試合後に「私の哲学を貫く」と宣言したが、ファンやOBの間では失望が広がっているようだ。OBであるガリー・ネビル氏は『sky sports』で危機感をあらわにした。
次節の相手はチェルシーであり、マンUはまた厳しい戦いを強いられることになりそうだ。ネビル氏は早くも監督解任が起こるのではないかと心配しているようだ。
「監督のことが心配だ。今後数週間で何が起こるのか。パニックになる時ではないと思うが、私は以前にもこのような光景を見たことがある」
結果を出せずにいるアモリム監督。就任からの31試合で、獲得した勝ち点はわずか31ポイントにとどまっており、1試合平均ちょうど1ポイントしか獲得できていない。10月にはリヴァプール戦も控えているが、マンUは苦しい状況を脱することができるだろうか。