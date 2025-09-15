センスフルなアンティーク雑貨にときめきが止まらない。ついつい長居してしまう名古屋の雑貨屋さん3選
みなさんは、インテリアにこだわりを持っていますか？
今若い人たちの間では、昭和レトロなヴィンテージスタイルが、その新鮮さとともに注目を集めています。
今回は、愛知・名古屋市内にある、味わい深い家具や小物を取り揃えているアンティークな雑貨屋さんを3つご紹介します。
どのお店も車なら30分以内でまわれるので、ぜひはしごして雑貨屋巡りを楽しんでみてくださいね！
一癖あるミニマム雑貨を取り揃えた「注文の多い雑貨屋」
@im.ka_7 / TikTok
こちらは地下鉄東山線一社駅から徒歩4分の位置にある、「注文の多い雑貨屋」。
店名の由来は、店主が理想の雑貨屋を目指して、自分に注文を付け続けていることから来ているのだそう。
食器・文房具・雑貨・インテリアまで、さまざまなアイテムを見つけることができますよ。
＠im.ka_7 / TikTok
トートバックに付けるキーホルダーのように、日々にプラスしたら心がワクワクするような“何か”を見つけることができそうです。
@im.ka_7 / TikTok
服やアクセサリー、食器やちょっと変わったお菓子まで、普段出合えないようなアイテムが所狭しと並んでいます。
一癖あって、心に残るアイテムをお探しの方は、ぜひ訪れてみてください。
注文の多い雑貨店
住所：愛知県名古屋市名東区一社一丁目121番地 井上ビル1F東
営業時間：11:00〜20:00
定休日：水曜日
公式Instagrum：＠knick_knack_shop
古材とアンティーク家具が融合した一点モノが揃う「Omni.」
@little_cubcaffe0 / TikTok
次にご紹介するのは、矢場町駅から徒歩11分のところにある「Omni.（オムニ）」。
2025年2月にリニューアルオープンしたばかりの雑貨屋さんです。
雑貨やアパレルに加えてカフェが併設された店内は、スタイリッシュで洗練された空間が広がっています。
@viviqapa / TikTok
アパレル、アクセサリー、デイリーウェアも販売されているため、その場でスタイリングのインスピレーションを得られるところがポイントですよ。
@viviqapa / TikTok
店主は「正しさ」ではなく、「わからなさ」を楽しむ感覚を大切にしており、“ジャンク”と呼ばれる古物を中心に買い付けているのだとか。
オリジナル古材家具など、店主のこだわりが詰まった一点モノをたくさん見つけることができますよ。
商品を見極める基準って何だろう？と今までの価値観が覆されるきっかけになるかもしれません。興味のある方は、ぜひお店を訪れてみてくださいね。
Omni.（オムニ）
住所：愛知県名古屋市中区栄5-23-9
営業時間：11:00〜19:00
公式Instagram：＠omni.omni.omni
西欧アンティーク家具や食器が揃う「アンティークマーケット吹上」
＠shizu.k.k / Instagrum
地下鉄桜通線吹上駅2番出口のすぐそばにある、「アンティークマーケット吹上（ふきあげ）」。
＠shizu.k.k / Instagrum
さまざまなアンティークアイテムを楽しむことができるこのお店は、なんとビル一棟まるごとお店になっているんです。家具や食器など、西欧から取り入れたアイテムをお手ごろな価格で購入することができますよ。
通販での購入もできるので、どんな商品を取り扱っているのか気になる方は、公式オンラインショップを一度覗いてから行くといいかもしれませんね。
アンティークマーケット吹上（ふきあげ）
住所：愛知県名古屋市千種区千種通7-24 吹上ヒストリービルディング全館
営業時間：11:00〜19:00
定休日：水曜日・第2火曜日
公式Instagrum：＠antiquemarket_fukiage
公式サイト：https://www.antiquemarket.co.jp
このアイテム、なんかすきかも
@im.ka_7 / TikTok
今回は名古屋のアンティークな雑貨屋さんを3つご紹介しました。
どうしても綺麗で使いやすいものばかりに目が行きがちですが、実際にアンティークなアイテムを目にすると、「なんかすき」と思えるような、新しいモノの価値に気付かされるかもしれませんよ。
