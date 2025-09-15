◆世界陸上 第３日（１５日、国立競技場）

男子マラソンが国立競技場発着で行われ、日本歴代５位（２時間５分３９秒）の近藤亮太（２５）＝三菱重工＝が２時間１０分５３秒で１１位と踏ん張った。３２キロで一度は先頭集団から遅れたが、再び、先頭集団に食らいつく粘りを見せた。２回目のマラソンながら頭脳的なレースを実行。コースを熟知し、カーブや曲がり角では最短コースを取り、大仕事をやってのけた。

パリ五輪男子マラソン日本代表（２３位）の小山直城（２９）＝ホンダ＝は２時間１３分４２秒でパリと同じく２３位。日本歴代３位（２時間５分１６秒）の吉田祐也（２８）＝ＧＭＯインターネットグループ＝は２５キロ手前で先頭集団から後れる苦しい展開で、２時間１６分５８秒で３４位だった。

入賞候補だった吉田は、日本勢で最初に先頭集団から後れ出すまさかの展開だった。「自信を持ってスタートに立ちましたが、もう言い訳ができないですね。実力不足の一言に尽きると思います」と淡々と振り返った。

青学大出身の吉田は、現在も青学大を練習拠点として、原晋監督の指導を受ける。８月は長野・菅平高原で合宿を行い、第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で３年連続９度目の優勝を狙う青学大メンバーと共に充実した練習をこなすなど、順調にコンディションを整えていた。「練習をちゃんと積んでいましたし、正直原因がよくわかっていない状況。雰囲気に飲まれている感じでも無かったですし…。でも、冷静さに欠けていたのかなっていう。気持ちの面という抽象的な部分になってしまいますが、あったと思います」と言葉を絞り出した。

今大会は、大迫傑（ナイキ）が２１年東京五輪で出した６位入賞以上を目標に掲げていた。「１人で練習していたことも、レース展開も、経験値の部分で自分よりも遥かに上なんだなと思いました。気持ちを整理してもう一回考えたいなと思います」と話した。