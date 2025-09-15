大谷翔平が昨シーズン超え自己最多更新の今季135得点！本塁打王争いはシュワーバー52号で大谷に3本差つけトップ

◆サンフランシスコ・ジャイアンツ2−10ロサンゼルス・ドジャース 14日（日本時間15日午前5時5分試合開始、オラクルパーク）

メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは14日（日本時間15日）、敵地オラクルパークでジャイアンツと対戦し、大谷翔平選手（31）は「1番DH」で先発出場。自己最多となるシーズン135得点目をマークした。

第1、第2打席は空振り三振、第3、第4打席はレフトフライ、第5打席はセンターフライに倒れていた大谷は、9回表の先頭で回ってきた第6打席でセンター前にポトリと落ちるヒットを放って19試合連続出塁をマーク。2死1、2塁となって5番エドマンのセンター前ヒットでホームに生還した。

前日のジャイアンツ戦で3得点を挙げ、2024年シーズンにマークした自己最多のシーズン134得点に並んでいた大谷は、今季の得点を135とし、自己最多を更新した。

10−2でジャイアンツに連勝したドジャースは、地区優勝へのマジックを「10」とした。大谷は6打数1安打、得点1、三振2の成績だった。

ナ・リーグ本塁打王争いはこの日に52号を放ったシュワーバー（フィリーズ）が、大谷に3本差をつけてトップに立っている。