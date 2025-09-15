二宮和也「ケアしまくってた」先輩との飲みの席での行動回顧「いかに先輩たちが気持ちよくお酒を飲めるか」
【モデルプレス＝2025/09/15】嵐の二宮和也が14日放送の自身がパーソナリティを務めるラジオ「BAY STORM」（bayfm／毎週日曜よる10時）に出演。若い頃の飲み会での行動を振り返った。
【写真】嵐4人がデビュー日にサプライズ集結
この日の放送では、会社の飲み会で上司に自分の話をしすぎてしまい、自己嫌悪を感じてしまうという社会人1年目のリスナーからメールが届いた。二宮は「それぐらいの方が可愛いんじゃないですか？」と口にし「俺はいいと思うけどなぁ。直さないで」とコメント。「例えば上司に怒られたのに、またお酒を飲むとそういうことを繰り返してしまった、とかってことなら深刻だと思うけど、上司が何も言ってないわけでしょ？可愛いと思ってますよ、これは」と自身の考えを明かした。
また、二宮は「あと、上手にお酒を飲む若い子ってちょっと怖いもん」とも言い「『お店ですか？』みたいな感じになっちゃうと思う。若い頃はお酒の飲み方とか飯の食い方とか、人の付き合いもそうだけど、多少下手じゃないと可愛くないっていうか」と持論を展開。その上で「それはそれでいいのよ？」としつつ「大人になって若い子を連れて行って飯を食わせる、みたいなのは、若い頃は『なんでそんなことが起こるんだろう？』って理解できないけど。いっぱい食べてる姿を見て『おいしいおいしい』って言いながら食べてくれてる姿を見てるだけで満足するんだよね、おじさんって」と語った。
「若い頃は『なんでこの人ご飯に連れて行くんだろう？』って不思議だったんですよ」と打ち明け「僕はいっぱい食べないし『おいしいおいしい』って食べないので行かなかったんですよ」と回想。昔は分からなかったが、自分が同じ立場になるとその気持ち理が解できたようで「いろんなものを食べたいと思ったときに、全部食べてくれる人を1人連れて行った方が、おじさんもいろんなものをちょっとずつ食べられる可能性があるのかな（笑）」と推測した。
そして、若いうちはきれいにお酒を飲まなくてもいいのだと話し「これぐらいの方が可愛げがあって、僕は好きだなと思います。可愛らしくて好感が持てる」と告白。「僕は若い頃、先輩のグラスの水滴をテーブルの上にこぼしたことがなかったくらいちゃんとやってた人間。ケアしまくってた方」と明かし「いかに先輩たちが気持ちよくお酒を飲めるか」と振り返った。
番組ディレクターの板橋氏が、それはそれで先輩からすると可愛かったのではないかと言うと、二宮は「可愛い奴ってなりますよね。あとは時代だね、やっぱり」とコメントし、今の時代はそれがいいとも言い切れないと話していた。（modelpress編集部）
情報：bayfm
【Not Sponsored 記事】
【写真】嵐4人がデビュー日にサプライズ集結
◆二宮和也、若い頃の飲み会では「ケアしまくってた」
この日の放送では、会社の飲み会で上司に自分の話をしすぎてしまい、自己嫌悪を感じてしまうという社会人1年目のリスナーからメールが届いた。二宮は「それぐらいの方が可愛いんじゃないですか？」と口にし「俺はいいと思うけどなぁ。直さないで」とコメント。「例えば上司に怒られたのに、またお酒を飲むとそういうことを繰り返してしまった、とかってことなら深刻だと思うけど、上司が何も言ってないわけでしょ？可愛いと思ってますよ、これは」と自身の考えを明かした。
「若い頃は『なんでこの人ご飯に連れて行くんだろう？』って不思議だったんですよ」と打ち明け「僕はいっぱい食べないし『おいしいおいしい』って食べないので行かなかったんですよ」と回想。昔は分からなかったが、自分が同じ立場になるとその気持ち理が解できたようで「いろんなものを食べたいと思ったときに、全部食べてくれる人を1人連れて行った方が、おじさんもいろんなものをちょっとずつ食べられる可能性があるのかな（笑）」と推測した。
そして、若いうちはきれいにお酒を飲まなくてもいいのだと話し「これぐらいの方が可愛げがあって、僕は好きだなと思います。可愛らしくて好感が持てる」と告白。「僕は若い頃、先輩のグラスの水滴をテーブルの上にこぼしたことがなかったくらいちゃんとやってた人間。ケアしまくってた方」と明かし「いかに先輩たちが気持ちよくお酒を飲めるか」と振り返った。
番組ディレクターの板橋氏が、それはそれで先輩からすると可愛かったのではないかと言うと、二宮は「可愛い奴ってなりますよね。あとは時代だね、やっぱり」とコメントし、今の時代はそれがいいとも言い切れないと話していた。（modelpress編集部）
情報：bayfm
【Not Sponsored 記事】