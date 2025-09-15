ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国国際サービス貿易交易会が閉幕 中国国際サービス貿易交易会が閉幕 中国国際サービス貿易交易会が閉幕 2025年9月15日 10時44分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １４日、２０２５年中国国際サービス貿易交易会が開かれた北京市石景山区の首鋼園。（北京＝新華社記者／徐欽） 【新華社北京9月15日】中国北京市で開かれていた「2025年中国国際サービス貿易交易会」が14日、5日間の日程を終え閉幕した。 １４日、２０２５年中国国際サービス貿易交易会のプレスセンター。（北京＝新華社記者／徐欽） １４日、２０２５年中国国際サービス貿易交易会が開かれた北京市石景山区の首鋼園。（北京＝新華社記者／徐欽） １４日、２０２５年中国国際サービス貿易交易会の環境サービステーマ展で、犬型ロボットと触れ合う子ども。（北京＝新華社記者／周汀鷺） １４日、２０２５年中国国際サービス貿易交易会の展示館の間を歩く人たち。（北京＝新華社記者／陳曄華） １４日、２０２５年中国国際サービス貿易交易会の会場で、集めたスタンプを見せる人。（北京＝新華社記者／常能嘉） １４日、２０２５年中国国際サービス貿易交易会テーマ展の中国銀行ブースで、クルーズ船の模型を見る子ども。（北京＝新華社記者／常能嘉） １４日、２０２５年中国国際サービス貿易交易会のテーマ展を訪れた人たち。（北京＝新華社記者／陳曄華） １４日、２０２５年中国国際サービス貿易交易会が開かれた北京市石景山区の首鋼園。（北京＝新華社記者／周汀鷺） １４日、２０２５年中国国際サービス貿易交易会のプレスセンターに設置された伝統文化展示エリアで、装飾品を撮影する外国人記者。（北京＝新華社記者／李鑫） １４日、２０２５年中国国際サービス貿易交易会のテーマ展で、人型ロボットと触れ合う子ども。（北京＝新華社記者／鄒多為） １４日、２０２５年中国国際サービス貿易交易会の健康衛生テーマ展。（北京＝新華社記者／徐欽） １４日、２０２５年中国国際サービス貿易交易会のエントランスサインの前で、犬型ロボットと触れ合う人たち。（北京＝新華社記者／丁赫） １４日、２０２５年中国国際サービス貿易交易会のスポーツサービス展示エリア。（北京＝新華社記者／丁赫） １４日、２０２５年中国国際サービス貿易交易会の生活関連サービス大手、美団のブースで、配送ロボットを見る人たち。（北京＝新華社記者／李鑫） １４日、２０２５年中国国際サービス貿易交易会のスポーツサービス展示エリアで、スマート卓球システムを体験する人たち。（北京＝新華社記者／肖瀟） １４日、２０２５年中国国際サービス貿易交易会の文化観光サービス展示エリアを訪れた人たち。（北京＝新華社記者／李鑫） １４日、２０２５年中国国際サービス貿易交易会文化観光サービス展示エリアの北京市門頭溝区ブースで、文化クリエーティブ製品を選ぶ人たち。（北京＝新華社記者／常能嘉） １４日、２０２５年中国国際サービス貿易交易会の会場に設置されたアートトイブランド「ポップマート」の大型オブジェ。（北京＝新華社記者／陳曄華） １４日、２０２５年中国国際サービス貿易交易会のオーストラリアブースで、コーヒーを選ぶ人たち。（北京＝新華社記者／李鑫） リンクをコピーする みんなの感想は？