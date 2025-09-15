◇ラグビーアサヒスーパードライパシフィック・ネーションズカップ（PNC）準決勝 日本62―24トンガ（2025年9月14日 米コロラド州デンバー）

ランキング13位の日本は同16位のトンガを64―24で下し、2年連続の決勝進出を決めた。トンガ相手に62得点、8トライはいずれも日本として過去最多。そんな中でノートライながらプレーヤー・オブ・ザ・マッチ（POM）にはPR竹内柊平（東京SG）が選ばれ、「前半からフィジカルで削り、後半に勝機が来るプランを遂行できた」と振り返った。

先発して後半22分までプレーした竹内は、いずれも両チーム最高となるボールキャリー63メートル、ディフェンス突破6回、ラインブレーク2回と抜群の数値を記録。特に前半11分にはフリーキックで速攻を仕掛けて相手の虚を突くと、敵陣22メートルライン付近まで進出し、サポートしたHO江良颯（東京ベイ）にオフロードパスを出してトライをアシスト。後半も自陣ペナルティーからの速攻で敵陣中盤までボールを運ぶなど、プロップ離れした運動量でアタックに貢献した。

同様のプレーが強みだと自負している竹内は、「積極的にクイックタップ（速攻）やピックゴーをするのは僕の強みと自負しているので、常にオンにしている（狙っている）。相手がオフになった（油断した）時に行くのを意識している」としてやったりの表情。21―19で折り返した後半に計5トライで突き放した戦いぶりに、「何をすれば勝てるのか、全員が明確になっている。（今季チームスローガンの）超速アズワンを体現できている」と胸を張った。

ディフェンス面ではダブルタックルを徹底したものの、ゴール前では簡単に取り切られるなどして計4トライを許した。W杯未経験ながら、若手ぞろいのFW第1列では最多の18キャップ目となった27歳は「もっとスコアされる意味を重く捉えないと。まずは気持ちの問題。相手の集中力が切れるまで、フィジカルで止めることが決勝でも大事になる」と語気を強めた。