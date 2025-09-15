53歳独身のヒロシ、「一人で生きていく」はずが…3年前に人生激変 幸せな日々を語る
お笑い芸人のヒロシが、15日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【写真】「めちゃめちゃかっこいいやん」大反響があったヒロシのワイルドすぎる“愛車”
20年前「ヒロシです」が大ブレイク、一発屋芸人と言われたこともあったが、キャンプで大人気になった53歳独身。3年前に保護猫を引き取り、人生が激変したという。
「一人で生きていく」と言っていたヒロシだが、今は2匹の猫に“猫なで声”で話し掛ける幸せな日々を送っている。そんなヒロシの新たなチャレンジが「合宿で大型二輪免許を取得」と「古着の洗濯」。その気になる私生活は、生活必需品を「ふるさと納税」でまかなっていると語る。
独身生活を謳歌するヒロシだが、結婚したい相手がいる？最近はネタをやることが全くないそうだが、「ヒロシです」が大好きな黒柳徹子からの熱烈リクエストで、久しぶりに「ヒロシです」を披露する。今日は、夢は「青春を取り戻すこと」というヒロシの楽しいトークを届ける。
【写真】「めちゃめちゃかっこいいやん」大反響があったヒロシのワイルドすぎる“愛車”
20年前「ヒロシです」が大ブレイク、一発屋芸人と言われたこともあったが、キャンプで大人気になった53歳独身。3年前に保護猫を引き取り、人生が激変したという。
「一人で生きていく」と言っていたヒロシだが、今は2匹の猫に“猫なで声”で話し掛ける幸せな日々を送っている。そんなヒロシの新たなチャレンジが「合宿で大型二輪免許を取得」と「古着の洗濯」。その気になる私生活は、生活必需品を「ふるさと納税」でまかなっていると語る。
独身生活を謳歌するヒロシだが、結婚したい相手がいる？最近はネタをやることが全くないそうだが、「ヒロシです」が大好きな黒柳徹子からの熱烈リクエストで、久しぶりに「ヒロシです」を披露する。今日は、夢は「青春を取り戻すこと」というヒロシの楽しいトークを届ける。