『世界陸上』祝日の朝にTBSアナ異例の絶叫 男子マラソンに騒然「競馬か！」「聞いた事無さすぎるw」
『東京2025 世界陸上』男子マラソンが敬老の日の15日、TBS系で生中継され、中継席も騒然の結果となった。
【写真】『世界陸上』男子マラソンの結果
午前7時30分に号砲。フライングのハプニングがあった。さらに、レースは激戦となり、国立競技場のトラック勝負に。タンザニアのシンブとドイツのペドロスと同タイムでゴールテープを切った。
佐藤文康アナウンサーは「写真判定が必要なほど」と競馬さながらに実況。原晋氏（青山学院大学陸上競技部）は「100メートルのゴールシーンを見るよう」、高橋尚子氏は「選手だったら絶対この場にいたくない」と言うほどの僅差だった。
SNSでは「競馬か！」「マラソン写真判定は聞いた事無さすぎるw」など、多数のコメントが飛び交った。
