JUN&ROPÉ×シナモロール第2弾♡ゴルフ女子必見のコラボコレクション

ゴルフ女子に嬉しいニュース♡「JUN&ROPÉ（ジュン アンド ロペ）」から、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」とのコラボレーション第2弾が登場します。クラブやカート、キャップ姿のシナモロールをデザインした全6アイテムは、可愛さと実用性を兼ね備えた特別なラインアップ。9月12日から先行予約がスタートし、10月3日より直営店舗でも販売が開始されます。

シナモロールと楽しむ♡全6アイテム

今回のコラボ第2弾では、ファン必見の全6アイテムが登場。

シナモロールポロシャツ

価格：19,800円

カラー：ホワイト／ブラック

シナモロールFWヘッドカバー

価格：13,200円

シナモロールボール（1スリーブ3個）

価格：3,080円

シナモロールラウンドポーチ

価格：14,850円

カラー：ブラック／ベージュ

シナモロールタオル

価格：6,380円

カラー：ブラック／ブルー／ホワイト

シナモロールキャップ

価格：8,800円

カラー：ホワイト／ブラック

胸元やつばに刺繍が施されたデザイン、ぬいぐるみ風のヘッドカバー、実用的な収納力のポーチなど、コースでも日常でも楽しめる可愛い仕上がりです♪

emmi×マリメッコ♡柔らかなピンクが彩る限定アイテム4型が登場

予約開始日＆販売スケジュール

コラボアイテムは 9月12日（金）より「J’aDoRe JUN ONLINE」限定で先行予約開始。その後、10月3日（金）より直営店舗（一部店舗を除く）および同オンラインストアで販売がスタートします。

特設サイトも同日に公開されるため、最新情報をチェックしてお気に入りを早めに確保するのがおすすめです。

ゴルフ女子の“かわいい”を叶える♡

大好きなシナモロールと一緒なら、ゴルフの時間がもっと楽しくなるはず♡ JUN&ROPÉとサンリオの夢のコラボ第2弾は、見た目の可愛さだけでなく実用性もばっちり。

ポロシャツやキャップでコーデを彩り、ポーチやタオルで便利に使えるラインアップは、ゴルフ女子の新しいマストアイテムです。ラウンドも日常も、シナモロールと一緒にハッピーな時間を過ごしてみませんか？