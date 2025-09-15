リクルートは、愛知県に住む20歳以上の男女を対象に調査を行い、「SUUMO住みたい街ランキング2025　愛知県版/名古屋市版」として発表しました。愛知県民が選ぶ「住みたい自治体」ランキングの2位は「名古屋市千種区」、1位は？

リクルートは、2月14日〜3月5日の期間、愛知県居住の20〜49歳の男女2000人を対象にWebアンケート調査を行い、「SUUMO住みたい街ランキング2025　愛知県版/名古屋市版」として結果を発表しました。

本記事では、愛知県民が選んだ「住みたい自治体」ランキングを紹介します。

2位：名古屋市千種区／907点

名古屋市千種区は、名古屋大学や南山大学といった教育機関が点在する文教エリアで、静かな住環境が整っています。

地下鉄東山線による市内中心部へのアクセスの良さや、覚王山・本山など人気の住宅地を含むことから、若者から子育て世代まで幅広く支持されているようです。

1位：名古屋市中区／958点

名古屋市中区は、栄・大須・伏見といった商業・ビジネス・観光の拠点が集まる中心エリアです。都市ならではの利便性に加え、さまざまなライフスタイルに対応できる多様性があり、長年にわたり高い人気を維持しています。

交通アクセスや商業施設の充実度、生活に必要なインフラの整備が進んでおり、都市型ライフスタイルを求める人々に強く支持され、今回の調査でも1位に選ばれました。

(文:坂上 恵)