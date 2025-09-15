「こんなになっちゃうの!?」中川翔子、双子妊娠35週の大きなおなか披露！「寝るたびに大きくなってる」
タレントの中川翔子さんは9月14日、自身のInstagramを更新。双子妊娠中の日に日に大きくなるおなかを披露し、近況を報告しました。
【写真】双子妊娠35週の大きなおなか
コメントでは「こんなになっちゃうの!?」「母は強し！」「浮腫辛いよね」「安産祈願」「妊娠出産は本当に命がけですね」「尊敬します」「この脚のむくみ懐かしい」「ママのしょこたん楽しみにしてます」「あと少しの辛抱です！」「産後のご飯を楽しみに頑張って」など、さまざまな声が寄せられています。
(文:くま なかこ)
「妊娠出産は本当に命がけですね」中川さんは「双子お腹観察日記 寝るたびに大きくなってるまじで！」とつづり、18枚の写真を投稿。1〜3枚目で、一段と大きくなったおなかを披露しました。4枚目からは、ジャージャー麺や桃まんじゅうなど、テイクアウトしたランチも公開。中川さんが0歳のときから家族で通う中華料理店のものだそうで、当時の家族写真も添えられています。「なんかもうむくみも人間の限界にきてる」と、むくみに悩まされていることを吐露し、パンパンになった足の様子も公開しました。
妊娠35週に突入！自身のInstagramで、たびたび“双子お腹観察日記”を公開している中川さん。13日には、写真14枚と動画1本を投稿し、妊娠35週に突入したことを報告しました。「本当は10月18日予定だけど双子は大きくなりすぎるからもっと早く帝王切開予定になるのです」と、出産予定日についても言及しています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
