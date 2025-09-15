郵便局限定“ミッフィーのグッズ”が登場！ 70周年を記念したステーショナリーを展開
ミッフィー誕生70周年を記念した「ミッフィーステーショナリー」が、9月16日（火）から、全国の郵便局一部店頭および｢郵便局のネットショップ」で発売される。
【写真】かわいすぎる！ 「ミッフィーステーショナリー」一覧
■キュートなフルーツ柄！
今回登場する「ミッフィーステーショナリー」は、ミッフィーのやさしく、かわいい世界観で統一されたデザインのアイテム6種を展開する。
ラインナップは、透明感のあるミッフィーのペンレストとガラスペン、収納用パッケージをセットにした「ミッフィー ガラスペンボックスセット」をはじめ、ラベルにミッフィーとフルーツをあしらった「ミッフィー インクボトル」がストロベリーピンクとペアグリーンの2色用意される。
また、いちごや洋梨を散りばめた「ミッフィー レターセット」や、表面に中身が見えるクリア素材を使用した「ミッフィー PVCポーチ」も並ぶ。
そのほか、「ミッフィー ブロックメモ」、「ミッフィー スクエアリングノート」、「ミッフィー デコレーションシール」が提供され、セットでそろえてもかわいいシリーズとなっている。
【写真】かわいすぎる！ 「ミッフィーステーショナリー」一覧
■キュートなフルーツ柄！
今回登場する「ミッフィーステーショナリー」は、ミッフィーのやさしく、かわいい世界観で統一されたデザインのアイテム6種を展開する。
ラインナップは、透明感のあるミッフィーのペンレストとガラスペン、収納用パッケージをセットにした「ミッフィー ガラスペンボックスセット」をはじめ、ラベルにミッフィーとフルーツをあしらった「ミッフィー インクボトル」がストロベリーピンクとペアグリーンの2色用意される。
また、いちごや洋梨を散りばめた「ミッフィー レターセット」や、表面に中身が見えるクリア素材を使用した「ミッフィー PVCポーチ」も並ぶ。
そのほか、「ミッフィー ブロックメモ」、「ミッフィー スクエアリングノート」、「ミッフィー デコレーションシール」が提供され、セットでそろえてもかわいいシリーズとなっている。