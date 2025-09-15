¡Ö¼ª¤¬³ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê±þ±ç¤¬¤º¤Ã¤ÈÇØÃæ¤ò¡×ÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×11°Ì¶áÆ£Î¼ÂÀ¡¡2ÅÙÌÜ¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¥á¥À¥ë¸«¤¨¤¿·ãÁö¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
¡¡¢¡Î¦¾å¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê15Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡Âç²ñ3ÆüÌÜ¤ÎÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½é½Ð¾ì¤Î¶áÆ£Î¼ÂÀ¡Ê»°É©½Å¹©¡Ë¡áÄ¹ºê¸©Åç¸¶»Ô½Ð¿È¡á¤¬2»þ´Ö10Ê¬53ÉÃ¤Î11°Ì¤ÇÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¤ÈÂç·òÆ®¤·¤¿¡£30¥¥í²á¤®¤Ë°ìÅÙ¤ÏÀèÆ¬½¸ÃÄ¤«¤éÃÙ¤ì¤ë¤â¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åª³Î¤Ê¥³¡¼¥¹¼è¤ê¤â¸«¤»¤ë¤Ê¤É2ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÎäÀÅ¤ÊàÇ®Áöá¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¶áÆ£¤Ï¡Ö¤â¤¦20¥¥í¤°¤é¤¤¤«¤é¤º¤Ã¤ÈµÓ¤Ï¤¤Ä¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤âËÜÅö¤Ë²¿²ó¤â¡ÊÀèÆ¬¤«¤é¡ËÎ¥¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¼ª¤¬³ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê±þ±ç¤¬¤º¤Ã¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ËÜÅö¤ËÄü¤á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë»þ¡¢¤â¤¦¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î´é¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¡¢°ì¤Ä¤Ç¤âÁ°¤Î½ç°Ì¤Ø¤È»×¤¤ºÇ¸å¤Î¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£ºÊ¤ä²ÈÂ²¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¬¤¤¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â·ë²Ì»Ä¤µ¤Ê¤¤ã¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤º¤ËÁö¤êÈ´¤¤Þ¤·¤¿¡£2²óÌÜ¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÀï¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤³¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¿ÍÀ¸¤Þ¤À¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¶áÆ£¤Ï2·î¤ÎÂçºå¤ÇÆüËÜÎòÂå5°Ì¡¢½é¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜÁª¼êºÇ¹âµÏ¿¤È¤Ê¤ë2»þ´Ö5Ê¬39ÉÃ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Ä¾¶á¤Ç¤ÎÆüËÜÀª¤ÎÆþ¾Þ¤Ï2013Ç¯¤Î¥â¥¹¥¯¥ïÂç²ñ¤ÎÃæËÜ·òÂÀÏº¡Ê°ÂÀîÅÅµ¡¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÆþ¾Þ¤ä¥á¥À¥ë¤â½½Ê¬»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Á¤Ç¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤ËÂçÉñÂæ¤Çµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤ÏÄê¹ï¤Î¸áÁ°7»þÈ¾¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤¬¤¢¤ê¡¢°ÛÎã¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ä¤êÄ¾¤·¤È¤Ê¤ë°ÛÎã¤Î·Á¤ÇËë³«¤±¡£¿³È½¤«¤é¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥«¡¼¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¹æË¤¤Ç¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤Ï¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥¥×¥±¥â¥¤¡¦¥²¥Æ¥£¥Ã¥Á¡Ê¥±¥Ë¥¢¡Ë¤òÀèÆ¬¤Ë½¸ÃÄ¤ò·ÁÀ®¡£ÆüËÜÀª¤â½é¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜÁª¼êºÇ¹âµÏ¿¤È¤Ê¤ë2»þ´Ö5Ê¬39ÉÃ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¶áÆ£¤é3¿Í¤âÀèÆ¬½¸ÃÄ¤òÁö¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£38¥¥íÉÕ¶á¤«¤é°ú¤Î¥¤µ¤ì¤¿¤¬Ç´¤ê¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÍÎÏÁª¼ê¤¬¼¡¡¹¤È¥ê¥¿¥¤¥¢¤¹¤ëÃæ¤ÇÂç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¢¡ÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¼ç¤Ê·ë²Ì
¡Ê1¡Ë ¥· ¥ó ¥Ö¡Ê¥¦¥¬¥ó¥À¡Ë2»þ´Ö9Ê¬48ÉÃ
¡Ê2¡Ë ¥Ú¥È¥í¥¹¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¡¡2»þ´Ö9Ê¬48ÉÃ
¡Ê3¡Ë ¥¢¥¦¥¢¥Ë¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë2»þ´Ö9Ê¬53ÉÃ
¡Ê11¡Ë¶áÆ£Î¼ÂÀ¡Ê»°É©½Å¹©¡Ë2»þ´Ö10Ê¬53ÉÃ
¡Ê23¡Ë¾®»³Ä¾¾ë¡Ê¥Û¥ó¥À¡Ë¡¡2»þ´Ö13Ê¬42ÉÃ
¡Ê34¡ËµÈÅÄÍ´Ìé¡ÊGMO¡Ë 2»þ´Ö16Ê¬58ÉÃ
¢¨GMO¤ÏGMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×