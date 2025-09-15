11日、東京都内を襲った災害級の大雨。バンキシャ！が入手した映像では、フロントガラスに雨が激しく打ち付け、視界が真っ白く遮られている様子が映っていました。このすぐ近くでは、突風によりコンテナが横転。下敷きになった男性が亡くなりました。あのとき、何が起きていたのか、複数の映像を分析しました。【真相報道バンキシャ！】

11日に撮影された映像の場所は、コンテナが集積されている東京・大田区の令和島。午後3時半頃、激しい雨が吹きつけ、その後視界が真っ白に。車は全く身動きがとれない。

同じ頃、近くにいたというトレーラーの運転手は、「（車が）揺すられて『ゴオオオ』って音がした。音が鳴ったのは一瞬」と話した。

バンキシャ！

「普段、車の中で感じる風の音ってどれくらい？」

トレーラーの運転手

「ないない。音なんかしない。いくら強風が吹いたって、あんな音なんかしない」

「あんな音がしたから、一瞬、ヒヤッとした。コンテナだけ持ち上がっちゃう」

その20分後の午後3時50分ごろ、「令和島でコンテナが横転した」との通報が。作業員2人が下敷きになり、うち40代の男性が亡くなった。

バンキシャ！が入手した令和島で撮られた写真。コンテナが同じ方向に崩れている。こうした現場がほかにも見られた。いったい、何が起きていたのか…。

11日に記録的短時間大雨情報が5回も出された東京。バンキシャ！は13日、突風でコンテナが横転した令和島上空へ。

バンキシャ！

「コンテナは高いところで5段積み重ねられているように見えます」

「風で飛ばされたとみられるコンテナが置かれています」

11日、「複数のコンテナが崩れた」と通報があったのは午後3時50分頃。気象庁によると、その20分前の午後3時半頃、ダウンバーストなどによって突風が発生した可能性が高いという。



コンテナを横転させるほどの突風が吹いたダウンバーストとは、発達した積乱雲から冷たい空気が一気に吹き下ろされ、地表にぶつかり、放射状に広がる爆発的な突風のこと。

専門家によると、ダウンバーストが起きたことは気象データからもわかるという。

東京大学・大気海洋研究所の新野宏名誉教授

「気温が5度下がってます。この中で非常に冷たい空気ができて、地面に落ちてきたことがわかる」

コンテナの横転事故が起きた令和島に最も近い観測点、羽田空港の気象データをみてみる。すると、午後3時10分から20分までのわずか10分間で、気温が5度あまり下がっていた。

バンキシャ！は、その直後の午後3時23分の現場近くの映像を入手した。車に何か打ち付けるような音が…。

バンキシャ！

「ひょうのようなものがぶつかっています」

ひょうのような氷の粒が降っていた。

同じ頃、現場からおよそ3キロの地点でも、ひょうのような氷の粒。ここでも車は身動きがとれない。撮影した人は、「雷なってゴロゴロして、ちょっと雨強くなってきたな、から、いきなりすごい雨になって、ひょうが降って」と話した。

そして、ダウンバーストが発生したとみられる午後3時半頃。激しい雨と風で、あたりは真っ白に。最大瞬間風速は30．9メートルを観測した。観測点の羽田空港の映像には、気温が下がり始めた午後3時10分頃から、天候がめまぐるしく変わり、あたりは真っ白に。そして、短時間でコンテナを横転させるほどの突風が発生した。

実は、コンテナには風の影響を受けやすい特徴があるという。バンキシャ！が訪ねたのは、コンテナの販売会社。ここで扱っているコンテナを見せてもらった。

バンキシャ！

「どのくらいの重さ？」

エムズ物流・望月徹代表

「これは4.5トンですね」

横12メートル、高さ2.6メートル。重さは4.5トンあるという。風の影響を受けやすいコンテナの特徴とは…。

エムズ物流・望月徹代表

「乗っかってる部分は、鉄を4か所で大体受けている。鉄と鉄なので、ある程度弱い力でも滑ったりしやすい」



コンテナの下をよく見てみると、4つの角が飛び出ている。積み上げる際、接するのはこの部分だけだという。令和島にあるコンテナを見てみると、同じよう飛び出た部分だけが接しているようにみえる。

トレーラー運転手は、強風が予想される時は事前に対策をするという。

トレーラー運転手

「ワイヤのベルトを上の段から下の段までかけたりするんですけど、きのう（事故当日）は多分、作業が追いつかなかった。急に（雨に）降られて追いつかなかった」

対策が間に合わないほど、短時間で起きたとみられる突風。警視庁は、事故の詳しい状況を調べている。

（9月14日放送「真相報道バンキシャ！」より）