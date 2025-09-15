デニス・シュルーダーがW杯に続いてMVP受賞…ドイツを32年ぶり優勝に導く

9月15日（現地時間14日）、「ユーロバスケット2025」が閉幕。ドイツ代表（FIBAランキング3位）がトルコ代表（同27位）との決勝に臨み、リードチェンジ15回の末、88－83で勝利を収め、1993年以来32年ぶりの優勝を果たした。

ドイツをけん引したデニス・シュルーダー（サクラメント・キングス）がMVPを受賞。決勝では後半の14得点を含む16得点に3リバウンド12アシストの活躍を見せた。

優勝した「FIBAバスケットボールワールドカップ2023」に続いてMVPに輝いた32歳は、大会を通じて1試合平均20.3得点3.4リバウンドに2位の同7.2アシストを記録。準決勝と決勝ではいずれも最多12アシストと、司令塔としての役割を発揮した。

ユーロバスケットでMVPに選出されたドイツ人選手は、1993年のクリス・ヴェルプ氏（元フィラデルフィア・セブンティシクサーズほか）、2005年のダーク・ノビツキー氏（ダラス・マーベリックス）に続いて3人目。シュルーダーは「我々はこの好調を維持し、より多くの賞を獲得したいです」と語り、「ドイツ代表としてプレーできることは光栄。40歳までプレーしたいと思っています」とコメントした。

なお、大会オールスターファイブはドイツからシュルーダーとフランツ・ワグナー（オーランド・マジック）、トルコからアルペラン・シェングン（ヒューストン・ロケッツ）、3位のギリシャ代表（同13位）からヤニス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）、7位のスロベニア代表（同11位）からルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）と、現役NBA選手が選ばれた。



