観客数は5862人! バルセロナ、”暫定本拠地”で迎えたホーム開幕戦に6-0圧勝!!
[9.14 ラ・リーガ第4節 バルセロナ 6-0 バレンシア]
バルセロナは14日、ラ・リーガ第4節でバレンシアと対戦し、6-0で圧勝した。攻めてはFWフェルミン・ロペス、FWラフィーニャ、FWロベルト・レバンドフスキが揃って2ゴールをずつを挙げ、守っては被シュート2で完封。カンプ・ノウ改修の影響で試合が行われているエスタディ・ヨハン・クライフの5862人の観衆を前に圧巻の大勝を収めた。
開幕3試合をアウェーで戦っていたバルセロナはこの日がホーム開幕戦。当初は改修途中のカンプ・ノウの一部座席を使用し、試合が行われる予定だったが、工事遅延と市当局の不許可で開催が叶わず、23年6月から昨季まで使用していたエスタディ・オリンピック・リュイス・コンパニス(収容約5万人)よりも収容人数が大幅に少ないエスタディ・ヨハン・クライフ(同6000人)での開催となった。
それでもチームは待望のホームゲームに奮起。一方的に試合を進めた前半29分、DFパウ・クバルシからの強烈な縦パスを1トップ起用のFWフェラン・トーレスがフリックすると、トップ下の位置から抜け出したFWフェルミン・ロペスがゴール左斜め前から流し込み、先制点を奪った。
ハーフタイム明けにはさらにゴールを重ねた。まずは後半9分、練習遅刻による先発落ちで後半から登場したFWラフィーニャがFWマーカス・ラッシュフォードのクロスを押し込み、追加点を奪うと、同11分にはF・ロペスが強烈なミドルシュートで3点目。同21分にはF・ロペスからの浮き球パスをボックス内で収めたラフィーニャが左足ボレーで叩き込み、禊の2ゴールを奪った。
なおも止まらないバルセロナは後半31分、この日は途中出場となったレバンドフスキがMFダニ・オルモからのラストパスを受けてゴール右上に叩き込むと、レバンドフスキは同42分にもMFマルク・ベルナルからの絶妙な縦パスをループシュートで仕上げて6-0。圧巻のゴールラッシュを彩った。
この日のバルセロナは守備でもバレンシアを完璧に封じ、後半25分のMFイス・リオハのファーストシュートまでは被シュート0という圧倒的な展開。結果的にはシュート2本しか打たせず、今季2度目の完封勝利を収めた。バルセロナは第3節でラージョに引き分けており、2試合ぶりの白星。開幕4連勝の首位レアル・マドリーを勝ち点2差で追っている。
