川崎Fジェジエウが左大腿二頭筋肉離れと診断…同箇所負傷で今季3度目の離脱へ
[故障者情報]
川崎フロンターレは15日、DFジェジエウが左大腿二頭筋肉離れと診断されたと発表した。
ジェジエウは今月3日に行われたルヴァンカップ準々決勝第1戦・浦和戦(△1-1)に先発出場。後半36分に途中交代していた。
ジェジエウは今季、J1リーグ戦7試合の出場。開幕前の1月24日のトレーニングマッチで左ハムストリング肉離れのケガを負い、開幕から出遅れると、先発復帰を果たした4月6日の第9節・町田戦で再び同箇所を痛めて負傷交代し、その後も約2か月半にわたって離脱していた。
今回発表された診断名は過去2回の「左ハムストリング肉離れ」から「左大腿二頭筋肉離れ」に変更となったが、同箇所の負傷が再発したとみられる。
