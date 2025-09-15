歩くスピード早くない？「歩き方で分かる男性の性格とは」
歩く早さによって、その人の性格があらわれていることをご存知でしょうか？
今回は、男性の歩きかたで分かる性格の特徴について解説いたします。
彼の歩きかたを思い出しながら、ぜひチェックしてみてくださいね！
｜せかせか歩く
男性に多いのが、この「せかせかと歩く」タイプの人です。
デートのときでも、相手のペースを考えずにさっさと歩いている男性は、攻撃的なところがあるかもしれません。
彼女といるときにせかせかと歩く男性は「ワガママを聞いてほしい」という願望もあるようです。
｜自分のペースで先に歩く
彼女といるときでも歩く速さを合わせずに先へ行こうとする彼は、女性慣れしていない傾向があります。
デートでおしゃれな靴を履いている彼女に気づかず「なんでそんなに遅いの？」と言われることも…
しかし、人並みに歩くペースが早い男性は、堅実なタイプの人と言えます。
長く付き合っていると、二人の間にルールができ、それをきちんと守ってくれるでしょう。
｜ゆっくり歩く
女性以上にゆっくりと歩く男性は、マイペースなところがあるようです。
周りの意見に左右されない性格で、自分の考えをしっかりと持っています。
そのため、付き合っているとリードしてくれる頼りがいのある彼と言えるでしょう。
ただし、スマホを触ったり音楽を聴いたりしながらゆっくり歩いている男性は、のんびりしているだけかもしれません。
｜相手にペースを合わせて歩く
相手のペースに合わせて歩く男性は、気配りができる穏やかな人が多いです。
あなたの彼がこのタイプなら、理想の相手と言えるでしょう。
敵を作らない性格で、周りの人ともうまくやっていけるタイプと言えます。
彼と結婚すれば、お互いに協力しあえて温かい家庭ができるはずです。
今回は、男性の「歩きかたで分かる性格の特徴」を紹介してきました。
あなたの彼は、どのタイプだったでしょうか？
いつもあなたが彼のあとを追うように歩いていたら、ペースを合わせてもらってはいかがでしょう。
同じ歩調で歩く二人なら、理想のカップルになれるかも♡
🌼この仕草が出たら要チェック！男性が「ムラムラしている」仕草