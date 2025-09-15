遊ばれているということ。下心だけの男性だけが見せる「典型的な行動」
男性からのアプローチに真剣さを感じたとしても、実際は下心だけというケースもあるもの。
そこで今回は、そんな下心だけの男性だけが見せる「典型的な行動」を紹介します。
会いたい時に会ってくれない
下心だけで近づいてくる男性は極めて自己本位。
あなたが「会いたい」と思う大切な瞬間に限って会ってくれないものです。
例えば、仕事で辛いことがあった時や、何かお祝いしてもらいたい時などに「忙しい」「予定が合わない」と簡単に断ってくることがあります。
デートが「夜」や「家」に限定される
純粋な気持ちで接している男性なら、様々なシチュエーションであなたと時間を過ごしたいと思うもの。
また、カフェやショッピングなど昼間の人目につく場所でのデートを渋ることもあるでしょう。
関係を２人だけの秘密にしようとする
交際が進むと自然に友人を紹介しあったり、SNSで関係をオープンにしたりするもの。
しかし下心だけの男性は、あなたとの関係を「秘密にしよう」と提案してくるケースが少なくありません。
「周りに知られると面倒くさいから」「２人だけの秘密って素敵じゃない？」などと言われたとしても、単に周りに関係を知られたくないだけでしょう。
もし今付き合っている、または気になっている男性の行動が今回紹介した内容に当てはまるなら、真剣な関係を望める相手かどうか改めて見つめ直してくださいね。
