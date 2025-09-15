真面目な性格だとしても…。男性が浮気心をくすぐられる「日常の瞬間」
「彼は真面目だから浮気なんてしない」と思っていても、浮気は小さな心のスキマから始まるもの。そこで今回は、真面目な男性ですら浮気心をくすぐられる「日常の瞬間」を紹介します。
飲み会や出張先での“開放感”
普段は真面目でも、非日常のシチュエーションは気持ちを緩ませます。特に会社の飲み会や出張先は「彼女に見られていない」という開放感が強まりやすい場面。そんな時に女性からちょっと優しくされたり褒められたりすると、「一度くらいなら…」と心が揺らぐリスクがあるでしょう。
スマホやSNSでの“軽い刺激”
今の時代、浮気のきっかけはリアルよりもデジタルに多いもの。元カノからの久々のDM、マッチングアプリの広告、知り合いの女性からの何気ないスタンプ。そんな小さなきっかけで浮気心をくすぐられることがあります。画面越しだから罪悪感が薄れやすく、気づけば距離が縮まっていた…というのが典型的な流れです。
彼女とのマンネリで感じる“空白”
交際が長くなると、デートや会話がパターン化して新鮮さが薄れます。その「空白」を埋めるように、他の女性との会話ややり取りに楽しさを感じてしまうことも。特に「彼女はもう自分に興味がなさそう」と感じると、承認欲求を満たしてくれる他の女性に心が向いてしまうでしょう。
浮気は決して正当化されるものではありませんが、今回挙げたような瞬間が日常の中にあるのも事実。大切なのは、彼の孤独感や刺激欲求にいち早く気づいて手を打つこと。普段の小さな会話やちょっとした変化で、浮気の芽を摘んでいきましょうね。
