お菓子をナッツに置き換えるだけ！５ヶ月で−７kgを叶えた【おやつ改革ダイエット】
「お菓子をやめれば痩せられる」と分かっていても、つい間食に手が伸びてしまう…。そんな悩みを抱えていたNさん（30代・会社員）が取り組んだのは、“おやつ改革”。チョコやスナックをやめ、ナッツと無糖ドライフルーツに切り替えたところ、５ヶ月で体重−７kg、体脂肪率−５％を達成したそうです。そこで今回は、なぜここまで効果が出たのか、その理由を紹介します。
🌼確実に体重を３〜５kg落とすなら！ダイエットを生活の一部にする【簡単ルール】
砂糖たっぷりのお菓子をやめて「１日300kcalカット」
以前のNさんは、チョコやポテトチップスなどを１日２回食べるのが習慣だったそう。つまり、“１回150〜200kcal、合計300〜400kcal”を無意識に摂っていたことになり「これが毎日続けば、太るのは当然でした」と振り返ります。
ナッツは少量でも満足感が得られるのが魅力
ナッツは咀嚼回数が増えるので、少量でも満足感が得られるのが魅力。また、「カロリーが高い」と思う人も多いですが、アーモンドやクルミに含まれるオメガ3脂肪酸や不飽和脂肪酸は、中性脂肪や悪玉コレステロールを減らし、代謝をサポートしてくれる働きがあります。
「以前はポテチを一袋食べていましたが、今はナッツひと握りで十分。自然と間食の量も減りました」とNさん。そして“質の良い脂質”をとることも、ダイエット成功のカギになります。
ドライフルーツで“甘い欲求”を満たす
「チョコやケーキをやめるとストレスが溜まる」という人には、無糖のドライフルーツを取り入れるのがおすすめ。食物繊維やビタミンを含み、自然な甘みで満足感を得ながら栄養補給もできるからです。
Nさんは小分けパックを常備し、ナッツと一緒に「ちょこっとつまむ」習慣に。「甘いものが欲しいときでも“罪悪感なし”で食べられるので、気持ちも楽でした」とのこと。甘いものを完全に絶つのではなく、“置き換え”でストレスを減らすことがダイエット継続の秘訣と言えるでしょう。
スナック菓子をナッツとドライフルーツへの置き換えだけで、５ヶ月で−７kgの成果を得たNさんの体験は、きっと真似したいという方も少なくないでしょう。それでは早速、今日のおやつから「置き換え」を始めてみませんか？＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞