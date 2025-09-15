続けるほど背中が細くなっていく。１日10回【背中の贅肉を撃退する】簡単習慣
「背中に贅肉が付いてきたかも…」と感じているなら、ズバリ強化すべきは“背骨周りの筋肉”。そこで習慣に採り入れたいのがピラティスの簡単エクササイズ【フライト】です。背中の筋肉や体幹の強化はもちろん、胸が開いて深い呼吸ができるようになるので、いつの間にか“痩せ体質”の理想の体に近づけます。
フライト
（１）床にうつ伏せになって、両脚を腰幅に開く
▲お腹を凹ませて、両腕を体側に置きます
▲力んであごが上がらないように注意しましょう
（３）上半身を引き上げきったら息を吸い、息を吐きながらゆっくり（１）に戻る
これを“１日あたり10回を目標”に実践します。なお、上半身を引き上げる際に肩に力が入りすぎて首をすくめてしまうと期待する効果を得られないので注意しましょう。地味なエクササイズですが、背骨周りの筋肉だけでなく体幹も自然に鍛えられ、続けるほど背中の贅肉が引き締まり、痩せ体質へと着実に変化していきます。ぜひ習慣化してみてくださいね。＜ピラティス監修：KEI（インストラクター歴３年）＞
🌼背中のたるみ対策に効果大【背中の贅肉を引き締め】寝る前簡単スタイルアップ習慣