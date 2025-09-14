一気に恋心が冷めます。男性が嫌いな「女性の行動」とは？
モテたいと思って行動しているつもりでも、気づかぬうちに男性から「この女カン違いしてない？」と思われてしまうことも。だからこそ、時には客観的に自分の行動をチェックして見直すことが大事です。そこで今回は、男性が嫌いな「女性の行動」を紹介します。
｜モテることを自慢
自分の価値を上げようとして「自分はモテる女」「たくさんの男性からアプローチされる」などと自慢するのは、男性に引かれてしまう行動の１つ。もし仮に事実だったとしても、自分からアピールすることで「モテる女だと勘違いしている」印象を与えます。
｜露出度の高い服装
男性から注目されたいと思う女性がやりがちなのは、肌の露出を多くしてしまうこと。必要以上に露出度の高いファッションをしている女性を見て「残念な女性」「下品…」と感じる男性は少なくありません。TPOにマッチした似合う服装をすることが、モテの秘訣です。
｜知ったかぶりをする
あまり自分が知らないことに対して、知ったかぶりをするのも男性が冷めてしまう行動の１つ。男性は表面上は笑顔でいても、心の中では「プライドが高すぎてめんどくさい女性」と認定しているでしょう。わからないことは素直に認めて「そんなこと知ってるのすごいね！」「教えて！」などと男性を立てるようしてください。
｜加工しすぎの自撮り写真
自撮り写真をSNSにアップする女性は少なくありませんが、「もう別人でしょ？」というレベルの加工写真をアップしている女性は「現実が見えていないのかな」と男性にドン引きされることも…。「かわいい」が欲しかったはずなのに、逆効果になっていることもあるので、注意しましょう。
基本的に「私ってモテる」「私は可愛い」というアピールは裏目に出てしまいがち。ぜひ参考に印象アップにつなげてくださいね。
